《新股上市》傳京東擬今年分拆兩子公司香港上市，各籌約７８億元

《經濟通通訊社１３日專訊》據路透旗下《ＩＦＲ》引述消息人士報道，京東
（０９６１８）正考慮把物流地產和工業電子商務子公司分拆上市，每項ＩＰＯ可能集資約１０
億美元（折合約７８億港元）。
報道引述知情人士稱，京東已就上市事宜在內部，以及與潛在的財務顧問商討，最快可能在
今年上市。
消息透露，公司傾向於將兩個子公司在香港上市，但最終上市地點，以及哪個先上市等細節
等尚未確定。（ｃｌ）
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