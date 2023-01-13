《小傳日記》腦洞大開！炒股炒到自己都畀人炒起來

《小傳日記》股壇奇葩新東方在綫（０１７９７）今日又升一成三，繼續強勢破頂再創上市

新高！睇返日線圖走勢，上年６至１０月魚缸一直尋底嗰陣，新東方在綫反而逆市抽高，至今從

未跌穿過５０天線，走勢相當凌厲。如果以上年６月９號收市價４﹒４７計，到今日高位

６９﹒７，每手唔計手續費係淨賺３２６１５銀！

話說今日有隻腦洞科技（０２２０３），忽然爆升一倍幾，成交量創超過８個月新高！腦洞

科技歸類係半導體板塊，公司簡介話「主要從事組裝、封裝及銷售分立半導體，以及買賣半導體

」。除咗舊年４月底忽然炒起上過１蚊之外，之後一直都係隻唔起眼嘅毫股。

不過由上年１１月３０號到今日呢一個半月以來，腦洞科技一共出咗７份通告，都係關於「

須予披露交易」。１１月３０號公布第一單，使咗１０２萬美金買ｃｒｙｐｔｏ穩定幣以太幣，

總共買咗大約８０１個，到１２月１號腦洞科技就急升咗一成二，唔知係咪孖屐都睇好佢撈底以

太幣有得賺呢？

隨後腦洞科技就「腦洞大開」，開始咗炒股生涯。成個１２月總共４份通告，都係買股嘅「

須予披露交易」。腦洞科技披露咗嘅ｐｒｏｔｆｏｌｉｏ開始主要都係美股或者中概股，包括有

拼多多（ＰＤＤ）、Ａｉｒｂｎｂ（ＡＢＮＢ）、富途（ＦＵＴＵ）、新東方（ＥＤＵ）同攜程

（０９９６１），之後就開始多返港股，包括永利（０１１２８）、新東方在綫。到今個月３號

就第一次披露沽貨，分別出售９５００股拼多多、４５００股Ａｉｒｂｎｂ同２﹒１萬股攜程，

而呢３隻都係損手，分別蝕７０萬銀、５０萬銀和３０萬銀。

不過蝕錢都無阻止腦洞科技嘅炒股歷程，１２月３０號同１月３號分別再追入１﹒８５萬股

富途同５７﹒８萬股永利。到噚日朝終於有食胡嘅消息，１月１０號沽３﹒５２萬股新東方

ＡＤＲ，賺咗大約１３０萬港銀，同一份通告又披露再追入新東方在綫同埋永利。唔知係咪孖屐

睇好腦洞科技嘅炒股眼光，今日就輪到自己畀人炒起咗１﹒１６倍，收報０﹒２７銀創８個月新

高！

目前嚟計腦洞科技披露咗嘅ｐｒｏｔｆｏｌｉｏ都係有賺有蝕，８月公布嘅中期業績都仲蝕

緊錢，唔知炒股可唔可以令到份業績轉虧為盈呢？請請！



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