《積金有道－劉家怡》學世界級球隊管理強積金

《積金有道》２０２２年卡塔爾世界盃圓滿結束，阿根廷擊敗法國奪冠，美斯

（Ｌｉｏｎｅｌ Ｍｅｓｓｉ）圓夢捧走「大力神盃」，個人亦奪得「金球獎」，其隊員囊括「

金手套獎」、「最佳年青球員」兩個獎項，球員實力無容置疑，教練亦功不可沒。打工仔管理強

積金時，不妨向他們偷師，相信有助實現無憂退休生活的目標。本文整理出以下四大關鍵：



＊１：練好腳法、打好基本功＊



所謂知己知彼，賽前練好腳法、了解對手特點是基本要求，被譽為「球王」的美斯都積極備

戰。他向傳媒透露，在四強賽事對戰克羅地亞前，與多位隊友一起研究對方門將撲救十二碼的技

術。強積金成員在看待強積金時，也應該做好基本功，了解個人投資目的、風險取向、強積金基

金詳情等等，才能在管理強積金時得心應手。



＊２：組合攻守兼備發揮水準＊



足球運動裏面，球隊１１人，簡單由三部份組成：「前鋒」主攻，「後衛」主守，「中場」

負責連繫兩者，務求掌握控球權，同時協助組織、攔截、有時甚至助攻，是比較全能的角色。大

家各司其職，缺一不可，有團隊精神，才能發揮超水準。

強積金基金亦大致分三類：「進取型」、「混合型」、「保守型」。如果投資組合全部押注

於「進取型」強積金基金，只得「進攻」，缺少「防守」，風險系數自然較高，反之亦然。所以

大家要按自己的投資目的、風險承受能力，去建構強積金投資組合。



＊３：定期檢討適時部署＊



上半場和下半場中間的１５分鐘是球員休息時間，亦是教練提點球員最新戰術的好時機。正

如我不時提醒打工仔應該定期檢視強積金組合一樣。

若場上球員表現依然未如理想，未能發揮應有水平，或者對手戰略有變，作為教練就要果斷

調動場外球員上陣。強積金成員也一樣，要定期檢視強積金組合的表現、回報，是否符合目標，

又或者可以按個人情況如人生階段及風險承受能力，調配基金組合，一般轉換基金需時一、兩天

，以我們公司為例，於網上就可以作出轉換指示，非常方便。



＊４：提升心理「抗壓力」＊



正所謂「波是圓的」，沒有「穩贏」，未到最後一刻也難料賽果。阿根廷對戰法國時，一度

領先兩球，下半場尾段被法國追平，最終加時踢成３：３，要以互射１２碼決一勝負。球隊上下

心臟要夠強大，具備一定抗壓力，才能全神貫注、心無旁騖作賽。

強積金是打工仔的退休儲備支柱之一，筆者當然理解打工仔重視及緊張「強積金賬面回報變

化」，但在此也再三呼籲大家不需要過於拘泥於短期市場波動，因為強積金屬長線投資，毋須太

過憂慮市況波動。如果在市況下跌後轉換強積金基金，很有機會出現「高買低賣」的情況。

在長達數十年的強積金「投資期」裏面，我們會遇上不同的經濟周期、金融市場波動，強積

金組合投資回報有起有落，舉例，去年第三季強積金總資產一度下跌，隨著投資市場表現改善，

截至１１月底，強積金總資產已回升至１﹒０４萬億港元。

所以在面對波動市況時，要沉著應戰，切勿自亂陣腳，長時間和有規律的定額儲蓄投資方式

，在「平均成本法」效應下可以拉勻購入單位的成本，緩和短期市場波動對投資的影響。

本欄祝願大家迎來美好的新一年，大家要加強強積金管理，為未來退休生活做更好準備。

《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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