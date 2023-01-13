《品中資－羅國森》馬雲離開，螞蟻重生，阿里復活

《品中資》對小投資者來說，論到近年最令人失望（殺傷力最大？）的中資股，肯定非阿里

巴巴－ＳＷ（０９９８８）（下稱阿里）莫屬。

自從阿里於２０２０年計劃分拆螞蟻集團上市失敗後，阿里的股價就一沉不起。當年雖然是

科網股狂潮，但全年埋單計，阿里股價只升一成二。到了２０２１年，股價更大幅下挫五成，令

人不忍卒睹。去年股票市場再大幅震盪，阿里股價再下跌兩成七。

去年１０月底，當大市跌穿１５０００點時，阿里的股價跌至６０﹒２５元的歷史低位（阿

里的招股價是１７６元，最高曾經升過３００元之上），以一隻科網龍頭來說，實在情何以堪。

不過，隨著大市回穩，阿里股價開始重拾升軌。踏入２０２３年之後，有人形容，阿里巴巴

終於守得「雲開」見月明。不過，這個「雲開」可能有兩個意思，一個是真正的守得雲開，即撥

開雲霧，但另一個更加值得細味的，可能是守得阿里的創辦人「馬雲離開」呢！

原來，謎團就在今個星期初打開了。歷時兩年多的螞蟻整改終於傳來重要的結果，那就是馬

雲同意放棄螞蟻集團的控制權（投票權由５３﹒４６％降至６﹒２％），因為中央的目的是想螞

蟻從阿里中剝離出來。不過，馬雲仍然可以保持他在螞蟻集團的經濟利益。

就在同一日，杭州市委書記劉捷去了螞蟻在杭洲的總部調研，仔細詢問公司發展遇到的瓶頸

問題，並說會支持阿里的高質量發展。我看到這個報導時，第一個感覺是，好像一對曾經爭拗，

或在父母眼中很忤逆的子女，經過一輪冷靜反思之後，在各自讓步的情況下，父母跟子女重修舊

好，父母重新對子女寄予厚望一樣。



＊馬雲在泰國街頭露面＊



另一方面，久未露面的馬雲出現在泰國街頭，吃完米芝蓮美食之後跟老闆娘合照。當然，馬

雲此行可能是純粹的旅遊散心，也可能是公務旅行，因為聽說有泰國正大集團的接待。

正如上文所說，阿里過去兩年的頹勢，絕對始自螞蟻集團的上市觸礁，而螞蟻上市之所以觸

礁，絕對是關當日馬雲「講咗嘢」！

當日馬雲在螞蟻上市前，出席一個金融論壇發言，嚴勵批評內地的銀行監管制度：「如果只

講風險控制，不講發展」是不行的。中國面臨的不是金融系統性風險，而是缺乏金融生態系統的

風險。今天內地銀行根本沒有系統性風險，因為她們根本沒有系統。

今天的銀行仍然是「當鋪思維」，要有抵押才借錢，但這已經落後於形勢，不可能支持未來

３０年世界發展對金融的需求。今天我們應該借助技術能力，用大數據的信用體系取代當鋪思想

。」

但此番話的代價何其大，一來令到中央正視這類新興的金融公司，準確來說是借貸機構的經

營風險，以及對社會的影響（因為國民可能更易借到錢），我甚至認為，中央對平台經濟的監管

也始自馬雲這番話之後。

有分析也認為，中央特別要整頓阿里，因為不久之後，阿里就因為涉嫌壟斷，被內地監管機

構重罰破紀錄的１８２億元人民幣。當然，對螞蟻的整改就不在話下了。

到了上星期，內地首先傳出，重慶的螞蟻集團可以增資，意味著螞蟻的整改已經完成，接著

就是上文所說，正式公布螞蟻的控制權變動，然後就是杭州市委去螞蟻訪問的消息。。

看來也是有春江鴨的，因為踏入２０２３年之後，阿里股價就一洗頹風，由去年底的

８６﹒２５元升至昨日的１１０﹒８元（最高升至１１５元），升幅高逾兩成八，冠絕一眾藍籌

。



＊阿里是內需股的龍頭＊



過去兩年，阿里的股價也曾經有幾次反彈的，但每次彈完之後都無以為繼，有人笑言這是阿

里給大家的「人道走廊」。但我相信，今次阿里的反彈不只是道走廊那麼簡單。原因很簡單，因

為經過３年疫情之後，內地需要透過刺激內需提振經濟。

事實上，正如我在上日的品評中所說，幾大科網龍頭都是徹頭徹尾的內需股，甚至是龍頭內

需股呢！不是嗎？阿里的本業是電商，也是「讓天下人沒有難做的生意」的創始人。這幾年阿里

也像其他科網龍頭一樣，透過控制經營支出去維持適度增長。今次在天時地利人和的配合下，加

上阿里的股價是如此低殘，今年的阿里應該可以復活了。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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