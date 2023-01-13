《雷鳴天下－雷鼎鳴》巴西、美國與香港暴動的共通處

《雷鳴天下》巴西前總統博索納羅（Ｊｏｉｒ Ｂｏｌｓｏｎａｒｏ）的一批支持者及軍方

人士共約４０００人，日前闖入巴西的總統府、最高法院及國會大樓，大肆破壞洗劫，又呼籲巴

西的部隊發起軍事叛變。事後他們當中幾百人被捕，包括美國在內的多國政府譴責這批暴徒，但

特朗普的前策略師班農（Ｓｔｅｖｅ Ｂａｎｎｏｎ）卻大讚他們是自由民主鬥士云云。



現屆美國政府加入譴責這些暴徒，實因不得已。兩年前的１月６日，特朗普的支持者衝擊美

國國會大樓，否定拜登的合法性，若今天也為巴西的暴徒助威，豈不尷尬？只是巴西現任總統盧

拉（Ｌｕｉｚ Ｉｎａｃｉｏ Ｌｕｌａ ｄａ Ｓｉｌｖａ）比上任總統親華，美國政府暫時

也無可奈何。



對港人而言，衝擊巴西政府大樓或是美國國會大樓，都不應感到很陌生。２０１９年黑暴期

間，香港不是也有暴徒衝入立法會肆意破壞，還有人除下口罩跳上桌子上洋洋自得，第二天才飛

離香港逃避罪責嗎？３年半內世界３次出現暴徒衝擊廟堂，其源起地竟是香港，這大概也可列入

史冊了。



＊對暴行差別對待 盡顯美雙重標準＊



這幾次衝擊廟堂事件，信息量豐富，探究下去有助我們樹立正確的價值觀與認知，亦可對西

方民主的缺陷有更深的認識。



除了班農等特朗普支持者外，世界輿論很少會認同衝擊美國國會大樓及巴西立法、司法、執

法大樓的暴徒，皆因他們既違法治，而且選舉中輸了卻不肯承認失敗；美國的政客更令人齒冷，

對香港的黑暴大加讚揚捧殺，但到了自己的國會被同樣攻擊時，卻又突然正義上身，要把暴徒繩

之於法，這種為了政治利益而表露出的雙重標準，使人嘆為觀止。



雖然暴徒的破壞行徑不會得到世上正常人的認可，但不要以為這些人會懂得悔疚，這些人不

論是香港的、美國的、還是巴西的，都有一個特徵，便是自以為是正義代表，替天行道；但我們

若對他們的思想拷問下去，卻也不難發現他們的虛偽及自相矛盾。



＊敗選翻枱破壞公物 不符民主內涵＊



西方的選舉制度雖有多種缺點，但總會承認票多者勝這一原則，輸了選票便翻枱，這是甚麼

樣的民主？西方民主也包含法治，肆意破壞公物，讓納稅人替他們埋單，自己則逃之夭夭，我們

看到的，只是一幫沒有道德勇氣的怯懦者。不過，他們若在看到舉世都譴責巴西及美國的暴徒後

知所懺悔，主動自首，則我們對這些人仍可保留半點敬意，但此事發生的概率太低了。



香港、美國與巴西的這些暴徒，尚有另一共通處，便是他們都是民粹主義者，把不同意見的

人都視為邪惡、敵人、仇人；他們也反精英，認為既有體制都是精英把持，所以根本不用遵守體

制中的規則法制。他們的躁動，卻不意暴露出西方民主制度的一些重大缺陷。



＊民意「雙峰」分布 社會更形分裂＊



在上世紀５０年代的民主理論中本有一說法，便是選舉勝利者所持的理念及推行的政策，會

偏向中間，不會走極端。當中的假設是，選民的政治理念分布，中間派佔最多，兩側的人較少，

想得到最多票的政客，不能把自己定位在偏鋒，否則大多數選民都不會投他們的票，所以無論他

們本人的真實信念如何，都會把自己打扮為中間持平，不敢走極端路線，社會有機會走向祥和。



不過，只要留意近１０餘年西方社會的民意動向，便不難發現西方社會十分分裂，派別林立

，互相抹黑羞辱；究其原因，可能是社交媒體出現了迴音廊現象，各種團體喜歡各自圍爐取暖、

對外人則排斥所致。



在此態勢下，中間派人數銳減，上述走中間路綫的方法不再行得通，政客要選票，反而要面

對民意「雙峰」或「多峰」分布的現實，需要選定一個極端但人數足夠多的定位；為了爭取更多

人走向自己的一邊，有必要把另一方唱衰抹黑，當雙方都這樣做，社會分裂便更嚴重。



＊社會矛盾難解 以反華轉移視線＊



假如民意中有一方人數佔了大多數，問題反為不大，若是雙方人數相若，而且又都是視對方

為敵人的「雙峰」分布，選舉機制便不大可能把社會團結起來。勝方往往只佔輕微優勢，敗方根

本不會服輸，特朗普及博索納羅的支持者，便干脆不承認選舉結果。



選舉後社會更形分裂，西方民主制度對此毫無辦法，能做的，恐怕便是人為地製造一個外部

敵人，轉移視線，也可起到敵愾同仇的作用，要知道民粹主義者的其中一種特性，正是排外。中

國實力足夠強大，容易被塑造為有威脅力的外敵，這也是在西方民主制度化解不了其自身社會矛

盾後，中國所要面對的國際環境。《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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