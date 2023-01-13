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13/01/2023 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升３８８點，報６﹒７２９２創半年新高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９２，
較上個交易日升３８８點子，實現兩連漲，創去年７月１４日以來半年新高，上個交易日報
６﹒７６８０。
　　美國上月ＣＰＩ年增６﹒５％，較前值７﹒１％明顯回落，符合市場預期。核心ＣＰＩ年增
５﹒７％，前值６％，亦符合預期。ＣＰＩ數據近一步顯示通脹降溫，在市場對下月聯儲局可能
將加息幅度下調至２５個基點的預期下，美元進一步走軟。美匯指數再跌破７個月新低，跌
０﹒９４％至１０２﹒２１。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７２９２　　－３８８﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒３０６７　　＋１９０﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２０８０　　＋７４０﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８６１７　　　－４６﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２２１７　　　－９０﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８８７　　　＋９０﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２９６５　　－１４８﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒０９０１　　　＋１８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２５８２　　－１３８﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０３２３　　－１０８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４６１　　　　＋９﹒８０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒０８４４　－３０４４﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４８５５　　－１３６﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒０６００　　　＋２７﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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