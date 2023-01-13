【聚焦人幣】人幣中間價續升３８８點，報６﹒７２９２創半年新高

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９２，

較上個交易日升３８８點子，實現兩連漲，創去年７月１４日以來半年新高，上個交易日報

６﹒７６８０。

美國上月ＣＰＩ年增６﹒５％，較前值７﹒１％明顯回落，符合市場預期。核心ＣＰＩ年增

５﹒７％，前值６％，亦符合預期。ＣＰＩ數據近一步顯示通脹降溫，在市場對下月聯儲局可能

將加息幅度下調至２５個基點的預期下，美元進一步走軟。美匯指數再跌破７個月新低，跌

０﹒９４％至１０２﹒２１。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

１美元╱人民幣 ６﹒７２９２ －３８８﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒３０６７ ＋１９０﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２０８０ ＋７４０﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８６１７ －４６﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２２１７ －９０﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８８７ ＋９０﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２９６５ －１４８﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒０９０１ ＋１８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２５８２ －１３８﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０３２３ －１０８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６１ ＋９﹒８０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒０８４４ －３０４４﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８５５ －１３６﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒０６００ ＋２７﹒００

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

