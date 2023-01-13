【聚焦人幣】人幣中間價續升３８８點，報６﹒７２９２創半年新高

《經濟通通訊社１３日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９２，
較上個交易日升３８８點子，實現兩連漲，創去年７月１４日以來半年新高，上個交易日報
６﹒７６８０。
美國上月ＣＰＩ年增６﹒５％，較前值７﹒１％明顯回落，符合市場預期。核心ＣＰＩ年增
５﹒７％，前值６％，亦符合預期。ＣＰＩ數據近一步顯示通脹降溫，在市場對下月聯儲局可能
將加息幅度下調至２５個基點的預期下，美元進一步走軟。美匯指數再跌破７個月新低，跌
０﹒９４％至１０２﹒２１。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒７２９２ －３８８﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒３０６７ ＋１９０﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒２０８０ ＋７４０﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８６１７ －４６﹒９０
１英鎊╱人民幣 ８﹒２２１７ －９０﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒６８８７ ＋９０﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２９６５ －１４８﹒００
１新加坡╱人民幣 ５﹒０９０１ ＋１８﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒２５８２ －１３８﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒０３２３ －１０８﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４６１ ＋９﹒８０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒０８４４ －３０４４﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４８５５ －１３６﹒００
１人民幣╱韓元 １８４﹒０６００ ＋２７﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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