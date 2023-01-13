《鍾之日記》監管壓力漸消，騰訊阿里上揚

《鍾之日記》１月１３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美國上月ＣＰＩ年增６﹒５％，較前值７﹒１％明顯回落，符合市場預期，按月降０﹒１％

，為兩年半以來首次下跌，市場憧憬聯儲局改變加息步伐，香江魚缸今日再創逾六個月高位，三

連升，恒生指數全日收報２１７３８，升２２４點或１﹒０４％，主板成交１３３０﹒１１億元

。恒生中國企業指數報７３９１，升７９點或１﹒０８％。恒生科技指數報４５５４，升６７點

或１﹒５１％。大市成交１３３０﹒１１億元。藥明生物（０２２６９）飆６﹒４％，為升幅最

大藍籌。新東方在線（０１７９７）升１５％破頂，內媒報道央視春晚直播的合作方將是新東方

在線旗下東方甄選，該公司簽約主播董宇輝已經在彩排。



＊中國外貿規模創新高，外資連續八日掃Ａ股＊



２０２２年中國外貿成績亮眼，進出口總值４２﹒０７萬億元人民幣，比２０２１年增長

７﹒７％，規模再創歷史新高，連續６年保持貨物貿易第一大國地位。以美元計，１２月出口同

比跌９﹒９％，跌幅較上月擴大１個百分點，略好於市場預期的跌１０％；當月進口同比跌

７﹒５％，跌幅較上月收窄３﹒１個百分點，亦好於市場預期的跌９﹒８％。貿易順差擴至

７８０﹒１億美元，略多於市場預期的７６２億美元。以全年美元計，出口同比增７％，進口增

１﹒１％。全年貿易順差８７７６億美元。其中，２０２２年出口值同比增加７％至紀錄高位

３﹒５９萬億美元。

外資持續「掃貨」，Ａ股三大指數今日集體走強，午後獲陸股通資金大幅流入托市，滬指收

市升１﹒０１％，報３１９５﹒３１點，距離三千二只有一步之遙，本周累升１﹒１９％。深成

指今日收升１﹒１９％，創業板指升１﹒４２％。

人民幣中間價今報６﹒７２９２，較上日中間價上調３８８點子，創去年７月１４日以來新

高。外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）大幅流入１３３﹒３６億元人民幣，為上年

１１月１４日以來兩個月新高，亦為連續八日淨流入，累計淨買入超６００億元人民幣。兩市交

投略為回暖，全日成交７０２３億元人民幣，按日增３﹒１％。



＊中國擬以「黃金股」方式入股騰訊、阿里子公司＊



國務院總理李克強９日到市場監管總局考察，他強調要堅持創新驅動發展，支持平台經濟健

康持續發展。當局對科網公司的監管或現轉機，外媒最新報道指，中國政府改變策略，擬以「黃

金股」方式購入騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）子公司，以增強控制科網企業的

能力。

根據中國商業記錄，中國國家互聯網信息辦公室（簡稱網信辦，ＣＡＣ）設立的國家投資基

金下的一間實體於１月４日收購了阿里巴巴出資的廣州一家子公司１％股份。知情人士指，網信

辦入股是為了加強對阿里巴巴的流媒體視頻部門優酷和網絡瀏覽器 ＵＣＷｅｂ內容的控制。知

情人士又指，持有騰訊「黃金股」的計劃細節仍在審議，將涉及騰訊一家中國主要運營公司的股

權。

黃金股（ｇｏｌｄｅｎ ｓｈａｒｅ）是一種股份制度，大多由政府持有，是指「一股多票

」，國有股東可享有較多的投票權，最早出現在英國政府進行國企改革之中。在中國，這些股權

被稱為「特殊管理股」，自２０１５年以來已成為國家用來對私營新聞和內容公司施加影響的常

用工具。

近期累計回購９４１３﹒１７萬股的騰訊，今日再升２％，報３７１﹒４元，阿里巴巴升逾

１％，阿里巴巴１２日與吉利汽車（００１７５）母公司吉利控股簽署戰略合作協議。雙方將在

雲計算和工業互聯網、汽車智能化及智能出行、數智化營銷、可持續發展等四個方面開展深入合

作。



＊特斯拉全球大減價，車企未見跟集體揚＊



距離特斯拉（Ｔｅｓｌａ）下調中國和日本售價僅過去一周，美國市場亦迎來特斯拉今年來

第一輪降價。特斯拉官網顯示，幾乎所有的車型在美國市場的售價均被下調，其中Ｍｏｄｅｌ

Ｙ起售價從６５９９０美元下降逾２０％至５２９９０美元（約合３５﹒７萬元人民幣）。

另外，特斯拉在歐洲多個國家亦下調Ｍｏｄｅｌ３╱Ｙ價格，包括德國、法國、西班牙、葡

萄牙、德國、荷蘭、英國、挪威，降價幅度１％－２０％不等。

此前，特斯拉中國在短短３個月內兩度調降車價，令很多剛剛購買特斯拉的中國車主不滿。

１月１０日，數十名特斯拉的中國車主在上海某交付中心抗議。特斯拉中國官方數據顯示，

Ｍｏｄｅｌ Ｙ在中國的起售價從２８﹒８９萬元人民幣下調１０％至２５﹒９９萬元，

Ｍｏｄｅｌ ３的起售價從２６﹒５９萬元人民幣下調１３％至２２﹒９９萬元人民幣。

對於其他車企會否跟隨特斯拉減價，乘聯會秘書長崔東樹１０日認為，整個市場屬於需求嚴

重低迷的階段，目前降價也沒有意義，因此不會引發其他車企短期之內的降價行為。曾有「中國

版特斯拉」之稱的小鵬汽車（０９８６８）相關人士回應稱，小鵬汽車有自己的銷售節奏，會根

據自身情況決定產品售價及促銷活動，而非跟隨其他車企。

大部汽車股上揚，蔚來（０９８６６）漲３﹒１％，東風集團股份（００４８９）升

２﹒８％，小鵬汽車升１﹒７％，長汽（０２３３３）升１﹒５％，理想汽車（０２０１５）跌

１﹒２％，比亞迪（０１２１１）升近１％，廣汽集團（０２２３８）升０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

