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13/01/2023 10:16

【聚焦數據】中國外貿總值首破４０萬億元，全年出口增１０﹒５％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署發布，２０２２年中國貨物貿易進出口總值
４２﹒０７萬億元人民幣，比２０２１年增長７﹒７％，規模再創歷史新高。其中，出口增長
１０﹒５％，進口增長４﹒３％。至此，中國已連續６年保持貨物貿易第一大國地位。
　　以人民幣計價，２０２２年全年貿易順差５﹒８７萬億元，對東盟、歐盟、美國的進出口總
值同比分別增長１５％、５﹒６％和３﹒７％。（ｅｗ）

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