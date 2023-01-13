【聚焦數據】中國外貿總值首破４０萬億元，全年出口增１０﹒５％

《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署發布，２０２２年中國貨物貿易進出口總值
４２﹒０７萬億元人民幣，比２０２１年增長７﹒７％，規模再創歷史新高。其中，出口增長
１０﹒５％，進口增長４﹒３％。至此，中國已連續６年保持貨物貿易第一大國地位。
以人民幣計價，２０２２年全年貿易順差５﹒８７萬億元，對東盟、歐盟、美國的進出口總
值同比分別增長１５％、５﹒６％和３﹒７％。（ｅｗ）
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
|財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
|開市Good Morning13/01/2023
溫鋼城：美國若現衰退勢拖累港股 恒指最樂觀望兩萬五
|財經熱話13/01/2023
【虛幣世界】比特幣曾升上萬九，美國CPI續降溫
|生財有道12/01/2023
【港元定存】工銀亞洲分階段港元定存平均年息率降至4.64厘
|中國故事12/01/2023
《神州經脈》CPI符預期PPI遜色 人幣攀至五月高 A場回升
|財經熱話12/01/2023
比亞迪擬大舉進軍印度市場再飆半成 股神愈沽愈要買？
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰