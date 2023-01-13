【聚焦數據】海關：去年對美國進出口５﹒０５萬億元，增３﹒７％

《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署公布，２０２２年，中國對東盟、歐盟、美國分別進

出口６﹒５２萬億元（人民幣。下同）、５﹒６５萬億元和５﹒０５萬億元，分別增長１５％、

５﹒６％和３﹒７％。同期，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增長１９﹒４％，佔中國外貿

總值的３２﹒９％，提升３﹒２個百分點；對ＲＣＥＰ其他成員國進出口增長７﹒５％。

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