【內房困局】金融部門改善優質房企負債表：完善三線四檔參數設置

《經濟通通訊社１３日專訊》據官媒《新華社》報道，為落實中央經濟工作會議部署，防範

化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況，內地金融部門正起草《改善優質房企資產負債表計

劃行動方案》，並將於近期推動盡快落地。



＊方案只設定優質房企條件無具體名單＊



文章指，行動方案明確，合理延長房地產貸款集中度管理制度過渡期，同時完善針對３０家

試點房企的「三線四檔」規則，在保持規則整體框架不變的基礎上，完善部分參數設置。

文章特別提出，行動方案主要針對專注主業、合規經營、資質良好的優質房企，重點是其中

經營規模較大、覆蓋區域較廣，具有一定系統重要性的優質房企。方案只設定了優質房企條件，

沒有具體名單，金融機構可自主把握。



＊千億住房租賃貸款支持，支持試點城市批量收購存量住房＊



文章指，保交樓是金融部門確保房地產市場平穩發展的重要切入點。加快新增１５００億元

（人民幣．下同）保交樓專項借款投放、設立２０００億元保交樓貸款支持計劃、加大保交樓專

項借款配套融資力度、強化保交樓司法保障等工作安排將在近期加速推進。

在推動住房租賃市場建設方面，金融部門近期也將出台金融支持住房租賃市場發展的相關文

件，並設立１０００億元住房租賃貸款支持計劃，支持部分城市試點市場化批量收購存量住房，

擴大租賃住房供給。（ｄｗ）

