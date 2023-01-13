【數據解讀】海關：去年中國對俄進出口１﹒２８萬億人幣再創新高

《經濟通通訊社１３日專訊》海關總署新聞發言人呂大良表示，據海關統計，２０２２年中

國對俄羅斯進出口１﹒２８萬億元人民幣，佔中國外貿進出口總值的３％。從規模看，２０２２

年中俄貿易保持了穩步增長，雙邊貿易額再創新高。

２０２１年中俄雙邊貿易額為１４６８﹒８７億美元，同比增長３５﹒８％。（ｅｗ）

