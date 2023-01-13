【內房困局】武漢確認二環外取消限購政策將延期

《經濟通通訊社１３日專訊》近日有消息稱，去年１２月武漢房交會期間二環外不限購政策

延期。對此，內媒引述武漢市房產交易中心工作人員回應稱，該消息屬實，目前未接到取消二環

以外不限購的通知，但取消了容缺辦理外來購房資格的階段性政策，同時取消了房交會期間維修

基金及萬元家電包優惠措施。而二環以內仍執行此前限購政策，仍需提供相應社保或個稅證明。

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