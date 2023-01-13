《神州縱橫－凌昆》中國將失人口第一地位

《神州縱橫》新一年人口成了中國發展的熱議題目之一，原因是聯合國預告印度人口將於今

年內超過中國。有人認為印度將可追上中國，構成對華的重大競爭壓力，甚至改變全球地緣戰略

格局。西方對此想法尤多認同，實際如何值得探討。



＊中國有未富先老問題＊



首先要看中印比較。對經濟發展從需求上看，印度的人均收入水平及市場規模遠未及中國，

從供給看印度整體生產水平也偏低，上世紀二戰後中印同時起步發展，中共建國而印度獨立，印

度情況當時還略勝中國，但到今天中印的發展水平已非同一級別。總之，雖然中印發展已走過了

一大段路，但即使中國不再發展印度要追上仍有一大段路，何況歷史及人文因素將令印度難以復

制中國的成功例子。筆者曾五遊印度遍及該國東西南北，從而得出上述結論。因此對中國來說最

重要的不是看著印度，而是把自己的事情辦好，力爭上游不斷提升競爭力，並加快達致民族復興

。特別是要解決好人口相關問題，重點是人口老化。有人認為第一個引發的問題是消費轉弱，實

際上只是消費轉型，由嬰兒期的幼兒消費轉向銀髮消費，並由此帶來新的消費模式及市場。真正

的問題來自中國嵆現了未富先老現象，儲蓄未足以支持老年消費。像日本先富後老便無大問題：

以持有的美國國債為例，日本總量稍多於中國，故人均量是中國的十幾倍，且不少由養老金持有

。另一個老化的問題是公共及社會負擔日重，相應服務跟不上老化後轉型需求。實際上這也是消

費轉型問題，關鍵亦在於未富先老，政府及社會儲蓄不足，相應養老設施亦投資不足。



＊必須改變重消費輕儲蓄政策＊



不幸地中國的政策又加深了上述未富先老問題。近年中國推行消費優先而輕儲蓄輕投資的政

策，力倡刺激消費包括補貼等，正好加深了養老的個人及社會儲蓄不足問題。在老化之初中國更

應加大投資以充實財富為日後之用，而這包括投資於供給養老設施（公共及私營的）和開拓銀髮

經濟。總體看若未富先老便更須推行投貟引導增長和加快發展的策略。現時政府補貼氾濫，既補

公共設施使用又補消費，淘空了國庫而更無財力護老及投資於養老設施。又有人鼓吹強化福利制

度以使人民放心消費，即把養老責任全力轉移到政府身上。這種福利國家策略在西方已證明問題

重重，中國切勿重走錯路。同時社會仍應如傳統般鼓勵儲蓄而非放心消費，中國還只在初步發展

階段，絕不能仿照已富起來多年累積財富巨大的西方，走上放心消費及消費主義之路。此人口老

化還帶來了供給方面特別是勞力不足，人口紅利消失等問題，中國的這方面情況以後再議。

《資深評論員 凌昆》



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