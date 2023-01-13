《股林淘金－林家亨》Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ成癌症基因檢測亞洲龍頭

《股林淘金》基因檢測對發現及醫治嚴重疾病非常重要，市場龐大。當中，據估計全球精準

腫瘤學市場達８００億美元，現為港府作新冠疫情基因檢測的Ｐｒｅｎｅｔｉｃｓ（納指上市的

ＰＲＥ）日前宣布，近期所收購其多數股權的行動基因，已就適用於實體腫瘤的癌症基因檢測產

品ＡＣＴＯｎｃｏ ＩＶＤ（簡稱：ＡＣＴＯｎｃｏ）獲得美國食品藥物管理局（ＦＤＡ）的許

可，是首間成功獲得有關認證的亞洲公司，成績斐然，商機前景看高一線。



各種醫治癌症方法甚為複雜，如果能夠準確判斷癌症的位置和種類，將對醫治過程大有幫助

，ＡＣＴＯｎｃｏ可提供４４０種癌症相關基因的癌症基因檢測、就使用標靶腫瘤治療（包括免

疫治療）的臨床管理決策提供資訊；用於泛癌測試，包括乳癌、結腸癌、子宮內膜癌、肺癌等。

如今為已獲ＦＤＡ許可的平台，可供開發精準治療的生物製藥公司用作開發癌症基因組分析，並

針對單一腫瘤的癌症基因檢測有助開啟個性化治療的大門，未來可針對癌症患者中的特定弱點而

找出合適的治療。



據估計，亞洲佔全球新增癌症病例的４８％，並佔全球癌症死亡人數的５５％，癌症給亞洲

病者帶來沉重負擔。雖然精準醫學在疾病診斷及治療規劃方面具有優勢，並已成為西方國家常規

的臨床實踐，但目前亞洲的情況並非如此。有別於大部分市面上由美國公司提供的測試，行動基

因使用西方國家和亞洲國家臨床樣本的比例各佔一半，以開發和驗證ＡＣＴＯｎｃｏ分析檢驗。

因此，ＡＣＴＯｎｃｏ有助亞洲區內醫生更加了解每位患者疾病的遺傳基礎及幫助他們作出最佳

的治療方案，市場發展空間大，前景可以看高一線。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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