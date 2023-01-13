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即市新聞

13/01/2023 16:46

【聚焦人幣】人幣即期收漲４６６點觸６﹒７０關，續創近半年新高

　　《經濟通通訊社１３日專訊》人民幣中間價創半年新高，即期匯率（ＣＮＹ）今早跟隨高開
３１５點子，其後維持強勢，在６﹒７０７７至６﹒７３８８之間波動，最終收盤報
６﹒７０９９，漲４６６點子，兩連揚，創２０２２年７月１１日以來近半年新高。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升３９點子，報６﹒７２２０。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７２９２，較上個交易日升３８８點子，
實現兩連漲，創去年７月１４日以來半年新高，上個交易日報６﹒７６８０。
　
＊春節前結匯需求料明顯下降，短期人民幣續升空間有限＊
　
　　交易員稱，美國通脹壓力緩和強化市場對美國聯儲局放緩加息步伐的預期，美指隔夜大跌後
在１０２﹒３附近企穩，人民幣順勢走升。下周春節前結匯需求料明顯下降，短期人民幣續升空
間或有限，而春節假期後可能面臨回調壓力。
　　華僑永亨銀行經濟師姜靜最新點評稱，雖然人民幣近期升勢持續但應並非一帆風順，主要由
於中國服務貿易逆差仍有擴大空間，且貨物貿易順差或隨著進口反彈而減弱，繼而不利人民幣後
續表現，預計美元兌人民幣年底目標價位在６﹒７５水平。（ｊｔ）

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