【人行操作】人行連續３日放水，本周淨投放２１３０億

《經濟通通訊社１３日專訊》農曆新年將至，人民銀行公布，今日進行的５５０億元（人民
幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２％；７７０億元１４天期逆回購逆回購中標利率持
平，為２﹒１５％。今日淨投放１３００億元，連續３日放水。
公開市場本周逆回購到期１２７０億元，累計淨投放２１３０億元。（ｃａ）
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