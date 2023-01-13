  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

13/01/2023 15:00

【新冠感染】內地推出第三款新冠口服藥，默沙東送達上海醫療機構

　　《經濟通通訊社１３日專訊》繼輝瑞Ｐａｘｌｏｖｉｄ、河南真實生物阿茲夫定之後，第三
款在國內獲批的新冠口服藥－－默沙東與Ｒｉｄｇｅｂａｃｋ生物技術公司合作研發的抗新冠病
毒口服藥物「莫諾拉韋」正式進入國內市場銷售推廣，首發的藥物今天可以送達上海的醫療機構
，今晚或明天可以到達全國其他地方。
　　國藥控股（０１０９９）總裁劉勇介紹，該藥將通過醫療機構進行配藥銷售。（ｃｔ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話13/01/2023
【復常炒D乜】銀行齊唱好經濟匯控創10月高　富瑞升評級目標可追入？
人氣文章財經熱話13/01/2023
潤泥發盈警股價先跌後升　行業有望復甦可早作部署？
人氣文章財經熱話13/01/2023
《午市前瞻》美國通脹續回落有利港股 通關概念股難再大升
人氣文章財經熱話13/01/2023
【油價強勢】油價未見頂？若油價回調至60-70美元最利好中石化
人氣文章開市Good Morning13/01/2023
溫鋼城：美國若現衰退勢拖累港股　恒指最樂觀望兩萬五
人氣文章大行報告13/01/2023
高盛點睇地產股？花旗點睇港銀？大摩點睇航運？一表盡覽快靚正
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金