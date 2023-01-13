【新冠感染】內地推出第三款新冠口服藥，默沙東送達上海醫療機構

《經濟通通訊社１３日專訊》繼輝瑞Ｐａｘｌｏｖｉｄ、河南真實生物阿茲夫定之後，第三

款在國內獲批的新冠口服藥－－默沙東與Ｒｉｄｇｅｂａｃｋ生物技術公司合作研發的抗新冠病

毒口服藥物「莫諾拉韋」正式進入國內市場銷售推廣，首發的藥物今天可以送達上海的醫療機構

，今晚或明天可以到達全國其他地方。

國藥控股（０１０９９）總裁劉勇介紹，該藥將通過醫療機構進行配藥銷售。（ｃｔ）

