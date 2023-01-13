【新冠感染】內地未再公布疫情數據，專家料重症高峰仍未結束

《經濟通通訊社１３日專訊》中國疾控中心連續多日未有更新新冠確診個案數字，對上一次

公布已經是星期日（８日）數字，顯示大幅新增超過１﹒４萬宗病例。《彭博》曾致電中國疾控

中心和國家衛健委，但都無人回應。

國家衛健委上月１４日表示，因新冠肺炎核酸檢測實行「願檢盡檢」的策略，許多無症狀感

染者不再參加核酸檢測，無法準確掌握無症狀感染者的實際數量，因此即日起不再公布無症狀感

染者數據。在新冠病毒調整為「乙類乙管」後，衛健委在上月２４日再宣布即日起不再發布每日

疫情訊息，將由中國疾控中心發布相關疫情訊息，會每月公布一次疫情監測數據，但未有交代實

施日期。

內地多個省市近日宣布已經度過疫情高峰。疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，今輪

疫情的發病高峰，預料仍會持續２至３個月，又指北京的流行高峰雖然已經過去，但重症高峰仍

未結束，而農村地區亦未出現流行高峰，須重點關注。但他認為，目前毋須擔心Ｏｍｉｃｒｏｎ

變異株ＸＢＢ﹒１﹒５，會在中國引起下一波疫情高峰，即使ＸＢＢ流行，預計死亡亦不會明顯

增高。

而疾控中心流行病首席專家吳尊友坦承，在中國本土的病例數達一定規模情況下，確實存在

產生「新變異株」可能性，需要密切關注。

由於中國疫情資訊不透明，世界衛生組織（ＷＨＯ）多次呼籲中國提供更多住院、入住重症

病房、死亡人數、疫苗接種率、病毒狀況等數據，以利對中國疫情進行風險評估，也讓全球提早

對可能產生的新變種病毒株做準備。ＷＨＯ突發衛生事件規劃執行主任瑞安（Ｍｉｋｅ

Ｒｙａｎ）周三向記者稱，中國的新冠病毒死亡數被「嚴重低報」（ｈｅａｖｉｌｙ

ｕｎｄｅｒｒｅｐｏｒｔｅｄ），「我們仍然沒有足夠的信息來進行全面，廣泛的風險評估」。

（ｃａ）

