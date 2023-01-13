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13/01/2023 14:47

《股海恒言－葉澤恒》內地電商行業發展前景秀麗

　　《股海恒言》內地逐步優化線上平台監管措施，對互聯網平台的監管政策趨向常態化，以鼓
勵線上企業及平台的發展。因此，內地電商及線上娛樂行業料可受惠。
　
＊內地網民規模龐大，帶動數字經濟＊
　
　　據中國互聯網絡信息中心統計，截至２０２２年６月，內地網民規模已達１０﹒５１億人，
互聯網普及率達７４﹒４％；網絡購物用戶人數達到８﹒４１億人，佔內地總人口近六成。據中
國國家統計局公布，２０２２年首三季內地網上零售金額便已達到約９﹒６萬億元，按年升４％
。同時，內地電訊網絡覆蓋趨向完善，加上國民對電子商貿的認識程度增加，帶動內地數字經濟
持續發展。據中國信息通信研究院發表的《中國數字經濟發展報告（２０２２年）》，內地
２０２１年的數字經濟規模達到４５﹒５萬億元（人民幣．下同），佔內地國內生產總值規模
３９﹒８％，份額巨大。
　
＊短視頻帶動電商直播＊
　
　　除了兩大電商巨頭外，近年內地不少互聯網企業都開始涉足電商業務，當中包括多間短視頻
及影視娛樂平台。據中國國家發改委引述中國國家統計局的數據，內地２０２１年的消費品零售
總額達４４萬億元，其中直播電商市場就佔５％。中國商務部電子商業和信息化司早前發布《
２０２２年上半年中國網絡零售市場發展報告》，指出直播電商由流量推動，轉為產品推動，消
費者更看重電商直播內容和服務，並配合推算法優化，帶動電商直播未來的發展。
　
＊農村電商發展空間有待開發＊
　
　　隨著內地深化鄉村發展戰略，以數字經濟推動商務建設，已成為內地鄉村未來發展的其中一
個主要任務。據中國商務部公布，２０２２年上半年全國農村網絡零售金額約９﹒８千億元，按
年升２﹒５％。當中，農產品的網絡零售金額逾２﹒５千億元，按年升幅達１１﹒２％。若未來
能夠改善倉儲基礎設施以及道路網絡，預料可進一步降低物流成本，從而促進農村電商營業額的
提升。
　
＊跨境電商成為另一增長爆發點＊
　
　　據市場研究機構ｅＭａｒｋｅｔｅｒ估計，去年全球電商銷售超過５﹒５萬億美元，按年升
１２﹒２％。ｅＭａｒｋｅｔｅｒ更估計，到２０２５年，全球電商銷售將升至近７﹒４萬億美
元。內地方面，多間企業持續拓展電子商貿市場，跨境電商市場發展迅速。據數據研究機構網經
社電子商務研究中心發表的《２０２２年（上）中國跨境電商市場數據報告》顯示，２０２２年
上半年內地跨境電商市場規模達到７﹒１萬億元，預料去年全年市場規模達到１５﹒７萬億元，
佔全國貨物貿易進出口總值近３６％，成為電商平台的另一強勁增長動力。
　
＊總結：＊
　
　　隨著內地電訊網絡覆蓋完善，帶動城市及鄉村居民使用網絡購物及開發線上營銷市場。同時
，更多互聯網企業發展電商直播，甚至涉獵跨境電商業務。因此，預料內地電商市場發展前景秀
麗。
　
資料來源：　中國互聯網絡信息中心、中國國家統計局、中國信息通信研究院、中國國家發改委
、中國商務部電子商業和信息化司、中國商務部、ｅＭａｒｋｅｔｅｒ、網經社電子商務研究中

《工銀亞洲證券業務部分析員　葉澤恒》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有與內地電商行業相關股份
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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