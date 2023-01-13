【大國博弈】港府強烈反對《香港半年報告》，促英方停止干涉

《經濟通通訊社１３日專訊》香港特區政府發聲明，強烈反對由英國外交部發表的《香港半

年報告》，批評報告是對香港惡意詆毀和政治攻擊，促請英國遵從國際法和國際關係的基本準則

，立即停止干涉香港特區事務，強調香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，特區政府一向

依照《基本法》，積極與世界不同國家和地區保持廣泛聯繫和促進合作，但前題是對方必須尊重

一國兩制原則，不得抹黑和詆毀一國兩制成功實踐，不得干預香港特區內部事務。

聲明又強烈反對，報告對２０２２年行政長官選舉的失實指控，強調完善的選舉制度為全面

落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，充分彰顯了新選舉制度的廣泛代表性和均衡參與性；

同時堅決反對任何對《港區國安法》失實指控，強調有關法例的域外效力符合國際法「保護管轄

」原則。



＊外交部駐港公署敦促英國停止干預香港事務＊



外交部駐港公署亦強烈反駁報告內容，稱本港事務純屬中國內政，所謂報告只屬胡說八道，

阻擋不到香港由亂到治，由治及興的堅定步伐，並敦促英國停止干預香港事務和中國內政。



＊英方稱與李家超展開建設性合作＊



英國政府發表香港半年報告，指中國未能遵守《中英聯合聲明》，破壞２５年前向香港承諾

的生活方式。外相祈湛明稱會盡可能與行政長官李家超展開建設性合作。

祈湛明在報告前言提到，北京未能遵守《中英聯合聲明》，在多方面削弱香港自由，收緊對

港人生活的限制；又指當局持續打壓言論、新聞和集會自由，個人和民間社會團體自我審查，大

部分獨立新聞媒體被逼停運，英國過往已作出類似批評，中國當時指責英國仍抱著殖民思維。

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