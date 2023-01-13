【新冠感染】下周一起Ｃｔ值３５或以上人士不再被列作確診

《經濟通通訊社１３日專訊》香港政府今日公布，決定由下周一（１６日）起調整新冠病毒

核酸檢測結果的判定標準。由該日起發出的檢測結果，除作為臨床診斷用途外，如檢測Ｃｔ值為

３５或以上，會一律被界定為陰性。因此有關人士不會獲發隔離令（即不用進行家居隔離，亦不

會被安排進入社區隔離設施）。政府發言人表示，這將有利整體社會進一步復常。

政府解釋，因應疫情發展，加上考慮到新冠病毒核酸檢測結果Ｃｔ值達３５或以上的個案一

般傳染性極低，衞生署衞生防護中心在評估相關風險後，作出上述的決定。



＊身處隔離設施人士可有序離開＊



政府發言人表示，就１月１６日前經核酸檢測確診而Ｃｔ值達３５或以上並仍然持有有效隔

離令的人士，衞生防護中心會於１月１６日中午前透過電話短訊通知他們無需繼續隔離，並同時

取消其隔離令。政府亦會安排身處隔離設施的相關人士有序地離開。隔離人士如未有接獲衞生防

護中心的主動通知，則須按照隔離令的原定指示繼續隔離，直至他們在檢測陽性後第四天起連續

兩天取得快速抗原測試陰性結果為止。



＊快測陽性者須繼續隔離＊



另外，快速抗原測試不會有Ｃｔ值，靈敏度亦比核酸檢測低，快速抗原測試呈陽性時其病毒

量較高。故此，所有經「２０１９冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」呈報的快速抗

原測試陽性個案仍須按照隔離令的原定指示繼續隔離。

發言人提醒市民及旅客，他們可到認可醫療檢測機構（包括社區檢測中心╱檢測站）進行自

費檢測，以取得檢測結果證明作出行之用。現時，所有從香港入境內地的人士必須持有列明為陰

性的自費核酸檢測結果。如結果為陽性（即Ｃｔ值３５以下），則不論其Ｃｔ值為何，他們均不

能進入內地。（ｃｌ）

