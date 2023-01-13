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13/01/2023 12:44

【國安立法】夏寶龍：港府應主動修改本地法律，使與國安法統一

　　《經濟通通訊社１３日專訊》國務院港澳辦主任夏寶龍今日在全國港澳研究會座談會致辭時
表示，全面準確實施香港國安法，要把握幾個要點，包括國安法是中央主導和特區主責相輔相成
；特區應主動修改、完善本地法律，使本地法律與香港國安法實現有機統一；又要求做好青少年
國安教育，扣好國家安全教育的「第一粒扣子」。
　　夏寶龍指出，全國人大常委會在制定香港國安法時，賦予了其凌駕地位和優先適用的法律效
力。當特區本地法律規定與其不一致時，應當優先適用香港國安法，特區應主動修改、完善本地
法律，使本地法律與香港國安法實現有機統一。
　
＊中央負責處理特區層面難解決問題＊
　
　　夏寶龍又指，《港區國安法》執行機制的最大特點，是「雙執行機制」，指中央對特區有關
的國家安全事務，負有根本責任，擁有完整立法權、執法權和司法權，符合世界各國在維護國安
上的慣常做法，但考慮到一國兩制的特殊，以及香港的實際情況，中央通過國安法，授權特區承
擔維護國安的主要責任，而中央就負責處理特區層面難以解決的問題，承擔最後「兜底」的責任
。　
　
＊否認國安法濫捕及以言入罪＊
　
　　夏寶龍稱，對極少數危害國安的人而言，國安法是「高懸利劍」，但對絕大多數市民，包括
在香港的外國人來說，國安法就是人權自由的守護神，形容一些所謂「隨意捉人返內地審判」、
「以言入罪」，以及「大肆濫捕」等謠言，在事實面前不攻自破。
　夏寶龍又指，制訂《港區國安法》是一國兩制實踐發展的重要里程碑，指法例實施以來，維護
國安的制度不斷完善，有力保障國安，香港恢復良好社會秩序，特區治理呈現出良政善治的嶄新
氣象，得到社會普遍認可，並贏得國際社會正義力量的高度贊同。（ｃｌ）

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