《日入而息》傳京東分拆兩子企上市，銀公料今年港經濟恢復正增長

《今天重點》

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傳京東擬今年分拆兩子公司香港上市，各籌約７８億元

招行（０３９６８）業績快報，去年淨利潤１３８０億元人民幣增１５％

銀公料今年本港經濟恢復正增長，銀行資產質素保持穩健

渣打：恒指初步阻力２２２００，年底有望上試兩萬五

東亞銀行：港股上半年目標２４１５０點，內房消費股料跑出

李家超稱維護國家安全委員會支持修改法律執業者條例

譚耀宗建議禁止海外律師參與國安案；譚耀宗料年內完成修訂《法律執業者條例》

中原ＣＣＬ按周升０﹒６％連升三周，樓價見底回穩

本港新增８２６０宗確診，再多７１名患者離世

下周一起Ｃｔ值３５或以上人士不再被列作確診

人行連續３日放水，本周淨投放２１３０億；人行料今年中國通脹水平總體仍保持溫和；螞蟻等

１４家大型平台企業金融整改基本完成；保持房地產融資平穩有序，研推結構性工具；質房企的

融資環境明顯改善；有序推進數字人幣研發試點，完善頂層設計

海關表示１２月全國進口、出口整體通關時間大縮短；對東盟進出口佔對其他ＲＣＥＰ成員國超

５０％；去年跨境電商進出口２﹒１１萬億，增９﹒８％；去年中國對俄進出口１﹒２８萬億元

人民幣再創新高；今年外貿發展面臨困難仍較多，唯長期向好不變；去年對美國進出口５﹒０５

萬億元，增３﹒７％

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《即日市況》

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恒指全日高收２２４點報２１７３８，藥明生物收升逾６％

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《深滬股市》

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滬指收升１％，外資續掃貨，今流入１３３億兩個月多

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《美元匯價》

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通脹縱見頂，聯儲年內減息之說乃一廂情願

歐元最新報１﹒０８４８╱５２，日圓最新報１２８﹒３８╱４１

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《公司資訊》

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中國投資開發（００２０４）短暫停牌，有待內幕消息公布

蔚來（０９８６６）春節期間全國３４６座高速公路換電站免費換電

中國中石（０１１９１）委任翟海翔為執行董事，另有兩人獲任獨立非執董

中電（００００２）安裝電動車充電基礎設施，涉一私人屋苑全數３０２個車位

亦辰集團（０８３６５）遭股東出售１﹒４３億股，佔已發行股本１７﹒９７％

內媒：復星（００６５６）獲中資銀團１２０億元人民幣貸款

吉利子公司與積塔半導體戰略合作，推動國產車規級芯片技術突破

據報比亞迪（０１２１１）計劃越南建零部件工廠，投資規模逾２﹒５億美元

據報滴滴出行在農曆新年前裁員，涉幾乎所有部門

據報騰訊ＸＲ業務暫停運營，業務負責人已離職

港鐵（０００６６）公布油麻地站調查報告，金屬護欄組件腐蝕導致移位；港鐵年三十晚通宵行

駛，五條路線即日起加密歲晚農曆新年班次

阿里巴巴與吉利控股戰略合作，輸出智能汽車數字化解決方案

阿里雲在新加坡啟動首個國際產品創新中心和生態管理中心

國壽（０２６２８）去年原保險保費收入按年跌０﹒８％

平保（０２３１８）去全年原保險合同保費收入升１﹒２％

傳京東（０９６１８）擬今年分拆兩子公司香港上市，各籌約７８億元

招行（０３９６８）業績快報，去年淨利潤１３８０億元人民幣增１５％

晨訊科技（０２０００）去年收入按年跌１３﹒２％

中生製藥（０１１７７）注射液治療小細胞肺癌適應症上市申請獲受理

周大福（０１９２９）第三財季零售值按年跌１９﹒３％，港澳同店銷售跌７﹒８％

富臨集團（０１４４３）鄔錦安辭任行政總裁，由主席兒子楊浩宏接任

永嘉集團（０３３２２）上季時裝零售實體店同店銷售跌３２％，去年全年跌２７％

百度（０９８８８）與武漢簽署合作協定，開啟規模化無人駕駛商業運營服務

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《國企紅籌》

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亞太衛星（０１０４５）６Ｅ衛星由長征二號Ｃ運載火箭發射升空

華晨中國（０１１１４）宣派特別股息每股０﹒９６元

富力（０２７７７）上月銷售收入跌７４﹒６％，去年全年跌６８％

新華保險（０１３３６）去年原保險保費收入微跌０﹒２％

延長石油（００３４６）完成配股，淨籌約２﹒８億元人民幣

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《神州民企》

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朗詩綠色管理（００１０６）去年簽約銷售額跌５２％

微盟（０２０１３）完成配股，淨籌約１５﹒６９億元

長汽（０２３３３）控股股東所持３３００萬股公司股份獲解除質押

明發集團（００８４６）去年合同銷售額減少約２６﹒７％

億達中國（０３６３９）去年合約銷售金額按年跌５５﹒７％

奈雪的茶（０２１５０）去年共計新開２９９家茶飲店，符合公司年初預期

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《中國要聞》

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副總理劉鶴下周將出席世界經濟論壇年會並訪問瑞士

發改委表示鼓勵國內企業早簽多簽進口中長期合同；供暖季煤炭日產量穩定在１２００萬噸以上

仲量聯行料今年中國商品出口額將小幅收縮

銀保監表示去年處罰銀行險企４６２０家，罰沒２９億元

停飛近四年後，南航波音７３７ ＭＡＸ飛機今日復航

國美電器收中證監警示函，涉信息披露資金使用不規範

海關表示１２月全國進口、出口整體通關時間大縮短；對東盟進出口佔對其他ＲＣＥＰ成員國超

５０％；去年跨境電商進出口２﹒１１萬億，增９﹒８％；去年中國對俄進出口１﹒２８萬億元

人民幣再創新高；今年外貿發展面臨困難仍較多，唯長期向好不變；去年對美國進出口５﹒０５

萬億元，增３﹒７％

上月美元計出口跌９﹒９％進口跌７﹒５％均略好預期

去年民營企業進出口２１萬億元，佔外貿比重首超一半

國稅總局表示去年累計免徵新能源車輛購置稅增近９３％

中國外貿總值首破４０萬億元，全年出口增１０﹒５％

橫琴低至５折向澳門居民發售文旅項目自由行產品

中船嘉年華與上海電信共同打造全球首艘「５Ｇ郵輪」

新交所集團將推動臨港中資企業赴新上市

瑞銀預計今年中國電動車產銷８８０萬台，增３５％

人行連續３日放水，本周淨投放２１３０億；人行料今年中國通脹水平總體仍保持溫和；螞蟻等

１４家大型平台企業金融整改基本完成；保持房地產融資平穩有序，研推結構性工具；質房企的

融資環境明顯改善；有序推進數字人幣研發試點，完善頂層設計

上海今年將實施一批含金量高、突破性大的政策舉措

官媒表示去年順利實現年度調控目標，今年物價續保穩定；金融部門起草改善優質房企資產負債

表計劃方案

改善資產負債表方案：僅設優質房企條件無具體名單

新華社表示房企「三線四檔」規則將完善部分參數設置

武漢確認二環外取消限購政策將延期

銀保監表示擴大商業車險自主定價系數浮動範圍

路透表示中國監管將允許滴滴出行ＡＰＰ重新上架，及恢復新用戶註冊

華為問界汽車降價最多３萬元，夥伴賽力斯股價走低

國家移民局表示開關後內地居民港澳台簽注申請達近百萬

連平稱今年中國經濟增速目標可能設為不低於５％

人行宣昌能稱去年金融體系運行平穩，流動性合理充裕

人行鄒瀾能個人房貸利率為４﹒２６％達歷史最低水平

華夏幸福表示美元債重組債權人會議延期至下周一舉行

１２月社融同比少增，人行：受債券融資減少較多影響

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒６３％，大立光看淡全球手機市場

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《俄烏開戰》

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俄稱攻陷烏東重鎮蘇勒答爾，歐洲加緊援烏坦克戰車

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《國際要聞》

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日本政府決定在今春至夏季，啟動福島核污水排海

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《外圍經濟》

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Ａｒｉｅｌ董事長認為美國可以避免陷入衰退

ＩＭＦ唱好美國經濟，維持今年全球增長２﹒７％預測

日本央行再次額外購債，下周將評估超寬鬆政策副作用

極端乾旱令農作物供應減少，玉米及大豆價格上漲

歐洲央行表示消費者對未來幾年的通脹預期下降

瑞典發現歐洲最大稀土元素礦藏，有助綠色產業轉型

聯儲局官員布拉德支持盡快將利率水平提高至５厘以上

蘋果ＣＥＯ庫克２０２３年減薪四成至４９００萬美元

通脹仍未受控，南韓央行破天荒連續第７度加息

阿根廷通脹升至３０年最高，料年內衝破１００％

瑞典上月ＣＰＩ年增１０﹒２％，逾３０年首破雙位數

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《大國博弈》

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港府強烈反對《香港半年報告》，促英方停止干涉

王文濤視頻晤美中貿委會會長，願常態化聽取外資意見

美眾院壓倒性通過，禁止向中國出售戰略石油儲備

外交部表示敦促美日不要做攪亂亞太穩定的逆流禍水

美日首腦或討論晶片禁令，外交部表示堅決維護自身利益

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《通關復常》

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上環往返澳門外港碼頭航線下周四復航

港鐵新增實時剩餘票數資料，稱電話收驗證短訊較穩妥

陳茂波稱本港通關是迎接市場機遇黃金機會

高鐵售票首日混亂，陳恒鑌倡預早提供網上購票教學

撲熱息痛藥在港供應穩定，每人合理購買量最多６０粒

澳門當局夥Ａｌｉｐａｙ＋推電子遊澳消費獎賞

畢馬威中國表示通關及放寬入境限制助提振香港銀行業

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《其他消息》

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傳譚耀宗將任港澳研究會副會長

夏寶龍稱港府應主動修改本地法律，使與國安法統一

李家超稱維護國家安全委員會支持修改法律執業者條例

湯家驊稱部分香港法律跟不上港區國安法，有必要修改

譚耀宗建議禁止海外律師參與國安案；譚耀宗料年內完成修訂《法律執業者條例》

梁振英稱香港房屋需求管理措施有效，已告別炒樓階段

李律仁續任金發局主席，鄭志剛戴明鈞加入董事會

陳茂波明啟程往瑞士達沃斯，出席世界經濟論壇年會

李家超與教資會成員會面，勉勵推動ＳＴＥＡＭ教育

陳弘毅稱除《法律執業者條例》外，其他法律未有修改迫切性

金管局表示１２月外匯基金境外資產增加１００億元

政府上調最低工資水平，工總表示理解政府決定

王沛詩再獲委任為最低工資委員會主席

深股通額度全日用９１億元，外資八日淨流入逾６００億；滬股通額度全日用７７億元，外資大

幅流入１３３億元

ＺＡ Ｂａｎｋ推美元定存快閃優惠，年利率最高４％

瑞銀料至２０３１年中國綠色金融規模達７０萬億元人民幣

中原大灣區指數去年跌８﹒３％，單計１２月跌２﹒４６％

深水埗９０歲女子感染類鼻疽，今年首宗個案

高鐵復運首日北行車票售出逾３０００張，今早西九龍站暫未見人龍

帝盛酒店表示員工劃一獲２﹒８個月花紅，加薪２％－４％

銀公料今年本港經濟恢復正增長，銀行資產質素保持穩健

中原ＣＣＬ按周升０﹒６％連升三周，樓價見底回穩

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《新冠感染》

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本港新增８２６０宗確診，再多７１名患者離世

下周一起Ｃｔ值３５或以上人士不再被列作確診

內地推出第三款新冠口服藥，默沙東送達上海醫療機構

內地未再公布疫情數據，專家料重症高峰仍未結束

國家移民局表示「乙類乙管」後日均出入境人員升近五成

外交部官員表示將採必要措施防止境外疫情向國內倒灌

阿斯利康與中國醫藥就新冠長效中和抗體藥物達成合作

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