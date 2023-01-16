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16/01/2023 07:50

《國金頭條》經濟數據改善美股緩步上升，周一馬丁路德金節日休市

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國通脹數據改善，銀行界新財報季表現又優於預期，但無法
徹底打消投資者對美國經濟前景的擔憂，美股上周五（１３日）緩步上升。因馬丁路德紀念日，
美國股債市場周一（１６日）休市。
　　道指漲１１２﹒６４點，或０﹒３３％，收３４３０２﹒６１點。納指漲７８﹒０５點，或
０﹒７１％，收１１０７９﹒１６點，是連續第６個交易日上升，創２０２１年來最長漲勢。標
普５００漲１５﹒９２點，或０﹒４％，收３９９９﹒０９點，幾乎重回４０００點大關。
　　在美國非農就業及上月ＣＰＩ等數據反映通脹壓力放緩下，過去一周納指累積漲４﹒８２％
，標普漲２，７％，道指漲２﹒７％。美國銀行界財報優於預期，富國銀行走高３﹒２８％，至
４４﹒２２美元。摩根大通漲２﹒５０％，至１４３﹒０１美元。美國銀行升２﹒２３％至
３５﹒２３美元。花旗集團升１﹒６７％，至４９﹒９２美元。
　
＊日本央行即將議息日圓周線升３％＊
　
　　美元走軟，投資者觀望日本央行周內公布的新年首次議息決策，會否進一步做出議息決策。
美匯指數紐約尾盤小幅下跌０﹒０５％，至１０２﹒２０，周線下跌１﹒６％。日圓兌美元升
１％，至１２７﹒８６日圓，是７個月高位，周線升逾３％。
　　紐約期金漲１﹒２％，收每盎司１９２１﹒７０美元，是去年４月以來，首次突破１９００
美元收盤價。在中國疫後經濟重啟和美元疲弱雙重因素下，周線上漲２﹒８％。
　　油價周線更漲逾８％。紐約期油漲１﹒９％，收每桶７９﹒８６美元，周線漲８﹒３％。布
蘭特期油漲１﹒５％，收每桶８５﹒２８美元，周線漲８﹒５％。（ｊｆ）

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