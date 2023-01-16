《國金頭條》經濟數據改善美股緩步上升，周一馬丁路德金節日休市

《經濟通通訊社１０日專訊》美國通脹數據改善，銀行界新財報季表現又優於預期，但無法

徹底打消投資者對美國經濟前景的擔憂，美股上周五（１３日）緩步上升。因馬丁路德紀念日，

美國股債市場周一（１６日）休市。

道指漲１１２﹒６４點，或０﹒３３％，收３４３０２﹒６１點。納指漲７８﹒０５點，或

０﹒７１％，收１１０７９﹒１６點，是連續第６個交易日上升，創２０２１年來最長漲勢。標

普５００漲１５﹒９２點，或０﹒４％，收３９９９﹒０９點，幾乎重回４０００點大關。

在美國非農就業及上月ＣＰＩ等數據反映通脹壓力放緩下，過去一周納指累積漲４﹒８２％

，標普漲２，７％，道指漲２﹒７％。美國銀行界財報優於預期，富國銀行走高３﹒２８％，至

４４﹒２２美元。摩根大通漲２﹒５０％，至１４３﹒０１美元。美國銀行升２﹒２３％至

３５﹒２３美元。花旗集團升１﹒６７％，至４９﹒９２美元。



＊日本央行即將議息日圓周線升３％＊



美元走軟，投資者觀望日本央行周內公布的新年首次議息決策，會否進一步做出議息決策。

美匯指數紐約尾盤小幅下跌０﹒０５％，至１０２﹒２０，周線下跌１﹒６％。日圓兌美元升

１％，至１２７﹒８６日圓，是７個月高位，周線升逾３％。

紐約期金漲１﹒２％，收每盎司１９２１﹒７０美元，是去年４月以來，首次突破１９００

美元收盤價。在中國疫後經濟重啟和美元疲弱雙重因素下，周線上漲２﹒８％。

油價周線更漲逾８％。紐約期油漲１﹒９％，收每桶７９﹒８６美元，周線漲８﹒３％。布

蘭特期油漲１﹒５％，收每桶８５﹒２８美元，周線漲８﹒５％。（ｊｆ）

