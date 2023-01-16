  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/01/2023 15:34

《出旗制勝－麥穎儀》美團樂觀悲觀資金比例逼近８：２

　　《出旗制勝》恒指上周大部分時間雖然於２１５００點水平受阻，但上周五（１３日）尾段
跟隨內地Ａ股轉勢走強，直至上周五收市，恒指見約６個月高位，全周升逾７００點。而今早
（１６日），恒指承接外圍升勢進一步向上，截至早上１１時，曾升穿２１９００點水平，逐漸
接近去年３月份下跌裂口位置，去年恒指兩次反彈升浪均受限於該裂口上方約２２５００點水平
。投資者如看好恒指，或可留意恒指購１１７９８，行使價２３８００點，實際槓桿９倍，換股
比率６３００兌１，２０２３年８月３０日到期。
　　相反，如看淡恒指，或可留意恒指沽１１７９７，行使價２００００點，實際槓桿７﹒３倍
，換股比率１００００兌１，２０２３年６月２９日到期；如欲以更高槓桿產品部署指數淡倉，
亦可留意恒指熊６６２０５，收回價２２５００點，槓桿比率２５﹒９倍，換股比率２０００兌
１，２０２５年４月２９日到期。
　　美團（０３６９０）走勢繼續落後大市及其他大型科網股，回到牛熊分界線之下後，今早接
連跌穿２００天線位置，及５０天線約１６５元水平，根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站過去５日樂
觀╱悲觀情緒資金流資料，過去５天輪場樂觀悲觀資金比例逼近８：２，樂觀資金流合計錄得逾
２億元。投資者如看好美團，或可留意美團牛６９５７４，收回價１５５元，槓桿比率１１﹒３
倍，換股比率５００兌１，２０２３年９月２８日到期；如看淡，或可留意美團熊６９２４４，
收回價１９０元，槓桿比率５﹒９倍，換股比率５００兌１，２０２３年１２月２８日到期。
　　自踏入２０２３年１月以來，匯豐（００００５）股價未曾收跌，累計升逾一成，並留下多
個上升裂口，截至今日中午收市，１４天ＲＳＩ已到達約８９水平，技術上已深入超買區，見去
年２月以來高位。投資者如看好匯豐，或可留意匯豐購１５８７５，行使價６２﹒８８元，實際
槓桿１７﹒４倍，換股比率１０兌１，２０２３年３月３０日到期；如看淡，或可留意匯豐沽
１１６７８，行使價４１﹒９５元，實際槓桿９倍，換股比率１０兌１，２０２３年６月１日到
期。
《花旗上市結構性產品部副總裁　麥穎儀》
　
＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產
　
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話16/01/2023
南航東航擬自美退市國航同受壓　大行對復甦看法分歧應如何部署？
人氣文章財經熱話16/01/2023
《午市前瞻》大戶基金撐市恒指勢見22500 招行牛熊線有支持
人氣文章數碼新體驗16/01/2023
保誠提升醫療網絡免找數服務 帶來更方便快捷的理賠體驗
人氣文章財經熱話16/01/2023
【減慢加息】匯控見近一年新高　值得憧憬今年業績及派息
人氣文章大行報告16/01/2023
【大行炒D乜】內房返嚟喇！連帶物管也逢春？一表睇晒摩通點評價
人氣文章市場動向16/01/2023
市況像天氣般不似預期，難以確定入市時機? 認識股票掛鈎投資(ELI)，助你在亂市下有機會穩中求息。
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金