《出旗制勝－麥穎儀》美團樂觀悲觀資金比例逼近８：２

《出旗制勝》恒指上周大部分時間雖然於２１５００點水平受阻，但上周五（１３日）尾段

跟隨內地Ａ股轉勢走強，直至上周五收市，恒指見約６個月高位，全周升逾７００點。而今早

（１６日），恒指承接外圍升勢進一步向上，截至早上１１時，曾升穿２１９００點水平，逐漸

接近去年３月份下跌裂口位置，去年恒指兩次反彈升浪均受限於該裂口上方約２２５００點水平

。投資者如看好恒指，或可留意恒指購１１７９８，行使價２３８００點，實際槓桿９倍，換股

比率６３００兌１，２０２３年８月３０日到期。

相反，如看淡恒指，或可留意恒指沽１１７９７，行使價２００００點，實際槓桿７﹒３倍

，換股比率１００００兌１，２０２３年６月２９日到期；如欲以更高槓桿產品部署指數淡倉，

亦可留意恒指熊６６２０５，收回價２２５００點，槓桿比率２５﹒９倍，換股比率２０００兌

１，２０２５年４月２９日到期。

美團（０３６９０）走勢繼續落後大市及其他大型科網股，回到牛熊分界線之下後，今早接

連跌穿２００天線位置，及５０天線約１６５元水平，根據ＣｉｔｉＦｉｒｓｔ網站過去５日樂

觀╱悲觀情緒資金流資料，過去５天輪場樂觀悲觀資金比例逼近８：２，樂觀資金流合計錄得逾

２億元。投資者如看好美團，或可留意美團牛６９５７４，收回價１５５元，槓桿比率１１﹒３

倍，換股比率５００兌１，２０２３年９月２８日到期；如看淡，或可留意美團熊６９２４４，

收回價１９０元，槓桿比率５﹒９倍，換股比率５００兌１，２０２３年１２月２８日到期。

自踏入２０２３年１月以來，匯豐（００００５）股價未曾收跌，累計升逾一成，並留下多

個上升裂口，截至今日中午收市，１４天ＲＳＩ已到達約８９水平，技術上已深入超買區，見去

年２月以來高位。投資者如看好匯豐，或可留意匯豐購１５８７５，行使價６２﹒８８元，實際

槓桿１７﹒４倍，換股比率１０兌１，２０２３年３月３０日到期；如看淡，或可留意匯豐沽

１１６７８，行使價４１﹒９５元，實際槓桿９倍，換股比率１０兌１，２０２３年６月１日到

期。

《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有上述之相關資產



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



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