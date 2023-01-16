《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

《牛熊志選》美國上周四（１２日）公布上月消費物價指數合符預期，令市場憧憬美聯儲將

放緩下次加息至０﹒２５厘，美股上周四繼續造好。港股上周五（１３日）午後受Ａ股帶動，打

破悶局升穿２１７００點關口，創六個月高位。目前關口阻力不少，短線如回落可留意

２１０００點附近的支持位。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合

共錄得約６２７８萬元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約９４５４萬元資金

淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價

２１０００點至２１２９９點之間，累計相當約９０９張期指合約；熊證街貨主要在收回價

２２０００點至２２２９９點之間累計了相當約２０３２張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降２﹒７個波幅點至２４﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

２﹒９個波幅點至２７﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降１﹒５個波幅點至２２﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至

３３﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至３８﹒６％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２５﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升１﹒６個波幅點至２５﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至

１９﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至２９﹒６％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至２０﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降２﹒０個波幅點至３９﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至

２３﹒４％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄

得約１﹒３４億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的

美團認購證為行使價約１８８元至２２９元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍至５﹒８

倍；另外，快手（０１０２４）相關認購證及牛證期內錄得約１８９１萬元資金淨流入部署，資

金留意行使價８８元至１００元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒６倍至５﹒６倍

。

至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約４４９０萬元資金淨流入部

署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４９元至３７９元附近的中期價外條款，

實際槓桿約４﹒２倍至６﹒４倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

