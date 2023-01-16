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16/01/2023 09:05

《牛熊志選－陳其志》資金看好美團（０３６９０）

　　《牛熊志選》美國上周四（１２日）公布上月消費物價指數合符預期，令市場憧憬美聯儲將
放緩下次加息至０﹒２５厘，美股上周四繼續造好。港股上周五（１３日）午後受Ａ股帶動，打
破悶局升穿２１７００點關口，創六個月高位。目前關口阻力不少，短線如回落可留意
２１０００點附近的支持位。恒指牛熊證資金流情況，截至上周四過去５個交易日，恒指牛證合
共錄得約６２７８萬元資金淨流出，顯示有好倉資金套現，恒指熊證則累計約９４５４萬元資金
淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至上周四，恒指牛證街貨主要在收回價
２１０００點至２１２９９點之間，累計相當約９０９張期指合約；熊證街貨主要在收回價
２２０００點至２２２９９點之間累計了相當約２０３２張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權
的引伸波幅下降２﹒７個波幅點至２４﹒９％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降
２﹒９個波幅點至２７﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅下降１﹒５個波幅點至２２﹒７％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至
３３﹒９％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降２﹒２個波幅點至３８﹒６％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降１﹒０個波幅點至２５﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波
幅上升１﹒６個波幅點至２５﹒８％；建行（００９３９）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至
１９﹒４％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒９個波幅點至２９﹒６％；工行
（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒６個波幅點至２０﹒８％；平保（０２３１８）的引伸波幅
下降２﹒０個波幅點至３９﹒１％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至
２３﹒４％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，美團（０３６９０）的相關認購證及牛證合共錄
得約１﹒３４億元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的
美團認購證為行使價約１８８元至２２９元附近的中期價外條款，實際槓桿約５﹒５倍至５﹒８
倍；另外，快手（０１０２４）相關認購證及牛證期內錄得約１８９１萬元資金淨流入部署，資
金留意行使價８８元至１００元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒６倍至５﹒６倍

　　至於看淡資金流方面，期內騰訊的相關認沽證及熊證合共錄得約４４９０萬元資金淨流入部
署。騰訊認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約２４９元至３７９元附近的中期價外條款，
實際槓桿約４﹒２倍至６﹒４倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款
項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前
應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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