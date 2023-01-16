《一周攻略－周進略》港股開局氣如虹，悲觀至極料轉勢

《一周攻略》踏入２０２３年，港股開局不錯，跟其他風險資產一樣，乘著去年１１月開始

，美聯儲預告放慢加息步伐，一齊回穩。有趣的是，大家不難發現，年底時的港股，其實比起其

他很多資產類別，表現更佳，甚至是全球名列前茅，這一點，相信很多人原本想像不到。



＊不張粉飾窗櫥，資金繼續買進＊



是的，港股沉寂多年，浮沉於升跌之間，徘徊於樂觀與悲觀之間，雖有受惠全球量寬的日子

，但終究不太順遂，反而大部分時間跑輸美股等資產，令相當多長期支持者，近年亦心灰，乾脆

放棄之。

然而，從中長期而言，這樣的氣氛，反而是估值相當低殘而大有可為的日子。可不是嗎？去

年底開始，機構投資者已陸續重新看好港股，重點是真金白銀買進，而且不限於年底前的粉飾窗

櫥，而是１月份繼續推進，氣勢如虹。



＊長期估值低迷，中期加息尾聲，短期復常通關＊



短期而言，連升數周，固然有一定壓力，尤其年關在即，很快便是新春佳節，不少人在濃厚

的節日氣氛下，大有先行獲利回吐的誘因。然而，話說回來，從中長期而言，今年始終是港股轉

勢看好的時機，不單是上述長期估值低迷，更有復常通關之便利，又有全球各地通脹受控不用再

額外給力，即使美聯儲的加息周期，亦相信逐漸近尾聲，如今是強調充分收緊，而不是額外提速

收緊，分別甚大。



＊傳統地產金融油股，料勝高新科技板塊＊



即市部署而言，深明短期推進乏力，但只是不少人獲利盤使然，不是大問題，可以考慮，在

不動用額外槓桿之下，繼續減持現金比重，增加港股比例，而當中，傳統大藍籌，尤其是以資產

淨值掛帥的地產，又或者傳統的金融類別，其實都是優質品牌，至於油股等，亦有望在內地與港

股齊齊復常之下，今年全球需求向上，都是可取之選。相比之下，高新科技，新經濟等，估值難

復舊觀，大家都是短炒一轉，先走為敬的心態。



＊量寬多年中軸，恒指看二萬五＊



股指點位方面，反而不是太大擔憂，年內真正重大阻力，其實已是多年來港股在量寬下，一

直的中軸位置２５０００點，看似遙遠，但觀乎去年由低位反彈至今，港股一下子數千點的漲幅

，如今若說全年才達到，其實仍是保守估計而已。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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