《套期保值－蕭猷華》港股勢強，回調後要吸納

《套期保值》進入２０２３年，港股氣勢如虹，內地解除防疫措施，通關、復常，亞太區市

場重獲強大動力，中概、科技板塊領漲，恒指由去年１０月底的低位１４５９７點，反彈近五成

，恒生科技指數亦由最低點反彈近七成，騰訊（００７００）、阿里巴巴（０９９８８）、美團

（０３６９０）更由最低點，累升近倍，憧憬內地經濟復甦，人民幣、港匯急升。



美國上周公布通脹數據，連續六個月下降，美聯儲有更大理由減慢加息步伐，利率期貨顯示

２月議息會議，有近八成機會只加０﹒２５％，美國就業市道強勁，但工資回落，預期深度經濟

衰退機會講，投資者欣喜美國通脹見頂，最樂觀預期，美國今年第一季標普５００企業盈利，按

年有５％增長，最悲觀則倒退２０％。另一方面，美國上月ＣＰＩ回落，主要受到汽油價格大跌

９％，通脹能否持續回落，未敢肯定，聯儲局貨幣政策仍存變數，西方投資市場今年都不會寄予

太大期望，在全球資金緊拙，零和博弈，預期熱錢將從歐美流入港股和Ａ股。



內地方面，國新辦上周五（１３日）舉行發布會確認，自２０２０年１１月以來，人民銀行

、銀保監、證監會對螞蟻集團等１４家大型平台企業的整改，基本完成，下一步將加大建設和規

範並重，大力支持平台經濟發展，提升科技創新能力，增強國際競爭優勢。



港股去年創下１３年低位的大部分利淡因素，包括俄烏戰事、美國通脹、內地嚴格疫情封控

，整頓平台經濟，已經消除。對於美國２０２３年加息，市場有一定預期，內地金融體系的自主

性和穩定性強，人民幣匯率穩定，有助緩衝西方國家加息帶來的影響。預期港股後市向好，技術

走勢上，恒指２０天線升穿２５０天線，出現黃金交叉，但不需要高追，短線２２０００點有阻

力，待回調後吸納，支持位在２５０天線水平，２０３５０點。

《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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