【企業盈喜】朗生醫藥：預期年度盈利漲８倍，經營溢利升１﹒６倍

《經濟通通訊社１６日專訊》朗生醫藥（００５０３）發布盈喜，預期截至２０２２年１２

底止年度公司擁有人應佔溢利約８１０萬美元，增長約７９８％，主要是因為集團針對終端市場

下沉及增加醫院覆蓋之銷售策略調整及管理架構重組初見成效，使銷售額及毛利增加；以及上年

度公司擁有人應佔溢利是微利，若以２０２２年度經營溢利與上年的作比較，預期增長率約

１５５％。

該公司預期３月底前公布年度業績。（ｍｈ）

