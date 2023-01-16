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16/01/2023 08:42

【企業盈喜】朗生醫藥：預期年度盈利漲８倍，經營溢利升１﹒６倍

　　《經濟通通訊社１６日專訊》朗生醫藥（００５０３）發布盈喜，預期截至２０２２年１２
底止年度公司擁有人應佔溢利約８１０萬美元，增長約７９８％，主要是因為集團針對終端市場
下沉及增加醫院覆蓋之銷售策略調整及管理架構重組初見成效，使銷售額及毛利增加；以及上年
度公司擁有人應佔溢利是微利，若以２０２２年度經營溢利與上年的作比較，預期增長率約
１５５％。
　　該公司預期３月底前公布年度業績。（ｍｈ）

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