恒指半日高收１５９點報２１８９８，藥明飆逾６％，聯想挫逾３％

《經濟通通訊社１６日專訊》港股造好，恒生指數半日收報２１８９８，升１５９點或

０﹒７３％，主板成交７５０﹒５９億元。恒生中國企業指數報７４１５，升２４點或

０﹒３３％。恒生科技指數報４５６０，升６點或０﹒１４％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及騰訊控股

（００７００）；美團收報１６６﹒５元，跌４﹒７元或２﹒７５％，成交４６﹒５億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報１１３﹒８元，升１﹒１元或０﹒９８％，成交３４億元；騰訊控股收報

３７４﹒６元，升３﹒２元或０﹒８６％，成交３２﹒２４億元。國指三大成交股份依次為美團

、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。

藥明生物（０２２６９）收升６﹒２％，報７７﹒１元，該股成交約２５１６萬股，涉資

１８﹒７１億元，盤中高見７７﹒２５元，最低見７１元；創科實業（００６６９）升６﹒１％

，收報１０３﹒５元；舜宇光學科技（０２３８２）升５﹒９６％，收報１０１﹒３元。另外，

聯想集團（００９９２）逆市收跌３﹒４８％，報６﹒１元。（ｋｙ）

