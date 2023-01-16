《盤後部署》恒指微升收市，美團百天線不可失，中石油如何部署？

《經濟通通訊社１６日專訊》恒指今日高開７９點，報２１８１８。早段曾微升至

２１９４７，走勢大致平穩。半日升１５９點，報２１８９８。午後初段部分科技股有沽壓，恒

指由升轉跌，跌幅曾擴至１６６點，低見２１５７２，但尾段跌幅逐步收窄，全日收市前一刻更

能報升。

恒指收報２１７４６，升８點或升０﹒０４％，主板成交１４０７﹒７０億元。國企指數收

報７３５０，跌４０點或跌０﹒５５％。恒生科技指數收報４５０６，跌４８點或跌１﹒０６％

。

內地股市方面，上證綜合指數收報３２２７，升３２點或１﹒０１％，成交４１３２﹒２０

億元人民幣；深證成份指數收報１１７８５，升１８３點或１﹒５８％，成交２６４２﹒６５億

元人民幣。



＊美團跌逾３％＊



藍籌科技股方面，美團（０３６９０）表現較差，全日跌３﹒２７％，收報１６５﹒６元，

成交約５８２１萬股，涉資９６﹒３６億元，盤中高見１７２﹒６元，最低見１６１﹒６元。

根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，美團今日成交較上日多３２億元，卻錄得１１億元資金淨

流出，為近２０日以來最多的資金淨流出額，當中散戶及大戶沽出的比例較多，相信是股價受壓

的原因。

事實上，美團自１月５日高位１９６﹒６元回落，包括今日在內已連跌七個交易日，除了進

一步拋離２５０天線外，收市更失守５０天線，ＭＡＣＤ熊差亦不斷擴大。明天收市若果失守

１００天線，短線或繼續回調至１６０元以下，持貨者宜將１００天線作最後防守。

至於阿里巴巴（０９９８８）升０﹒６２％，收報１１３﹒４元；騰訊（００７００）跌

０﹒３２％，收報３７０﹒２元；京東集團（０９６１８）跌１﹒７７％，收報２４３﹒８元；

快手（０１０２４）跌３﹒９％，收報７１﹒５元。



＊中石油可候至１０天線吸納＊



石油股逆市造好。中石油（００８５７）升１﹒３１％，收報３﹒８８元，成交約１﹒４２

億股，涉資５﹒５４億元，盤中高見３﹒９４元，最低見３﹒８３元；中海油（００８８３）升

０﹒３８％，收報１０﹒５元；中石化（００３８６）升０﹒５％，收報４﹒０１元。

在日線圖上，中石油已突破保力加通道，１０天線及２０天線都向上，走勢仍強勁，惟９日

ＲＳＩ已升至嚴重超買，股價今日衝高至日內高位３﹒９４元後回落，在４元至４﹒１元的阻力

都不少，短線或有回調風險，未有貨者可待回至１０天線吸納。（ｅｒ）

