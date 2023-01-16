【外圍經濟】收入增加通脹回落，密歇根大學消費者信心上升

《經濟通通訊社１６日專訊》密歇根大學消費者信心指數顯示，新年伊始美國消費者信心在

上升。１月初值為６４﹒６，高於１２月的５９﹒７及普遍預期的６０﹒７。對未來一年的通脹

預期從上月的４﹒４％降至４％，但長期通脹預期從２﹒９％升至３％。

分析指，隨著收入上升，通脹回落，消費者對個人財務狀況的評估提振了消費信心。不過，

消費者對未來一年勞動力市場的看法更加悲觀，３分之２的受訪者預計經濟將下滑。（ｊｆ）





