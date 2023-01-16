【外圍經濟】韓總統訪中東保石油供應，獲阿聯酋３００億美元投資

《經濟通通訊社１６日專訊》南韓總統尹錫悅上周六（１４日）率領１００多名企業家組成
的訪問團抵達阿聯酋，展開為期４日訪問，並獲得阿聯酋承諾在韓國投資３００億美元合作項目
。
據韓媒報道，兩國同意在能源、國防技術和武器、氣候變化、衛生等領域擴大戰略合作。根
據兩國協議，韓國將向阿聯酋國家石油公司提供儲油設施，這將使得韓國在供應短缺的情況下，
可以快速購買到石油。（ｊｆ）
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