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16/01/2023 15:56

【外圍經濟】南韓濟洲旅遊業告急，春節訪客料比去年減７﹒６％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據韓媒報道，濟州道觀光協會周一（１６日）表示，預計周末
開啟的一連５日春節假期，造訪當地的旅客將比去年同期減少７﹒６％，為１８﹒８萬多人次。
　　濟州道在去年春節５日假期，共接待旅客２０﹒３萬人次，而預計今年日均接待遊客
３﹒７６萬人次。協會指出，造成遊客減少的主要原因是各航空公司擴大運營國際航線，不少民
眾選擇赴東南亞或日本旅遊，導致赴濟州遊客人數減少。（ｊｆ）

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