《台股攻略－黃振宇》新台幣匯率回升，台股迫近萬五點關口

《台股攻略》美元持續走弱，新台幣匯率回升，台股今日（１６日）受惠熱錢回流而走強，

電子權值股領漲，金融及生物科技股回勇，加權指數最多升１３７點，惟航運股走弱，指數最終

收１４９２７點，升１０２點，創１個半月新高，成交金額為新台幣１４９７億元，三大法人合

計淨買入新台幣２１２﹒３１億元，此外，外資錄得８天累計淨買入新台幣１１９５億元。

電子權值股造好，台積電法說會過後，股價反應正面，台積電收新台幣５０５元，升１％；

聯發科重上新台幣７００元關口，收新台幣７０４元，升１﹒４％；大立光擺脫頹勢，靠穩新台

幣２０００元關口，收新台幣２０５０元，升２﹒４％；台達電獲台資投信調升目標價及給予「

增加持股」評級，消息刺激股價升２﹒５％，收新台幣２８１﹒５元。金融股回暖，富邦金、華

南金、兆豐金及中信金均升超過１％，第一金及玉山金分別升１％及０﹒８％，但國泰金跌

０﹒１％。航運股方面，由於上海集裝箱出口運價指數（ＳＣＦＩ）連跌兩周，貨櫃三雄下挫，

陽明跌１﹒３％，萬海跌１﹒１％，新興、裕民、中航及台驊投控均跌０﹒８％至１﹒８％。銅

箔基板（ＣＣＬ）大廠台光電觀音廠於昨晚（１５日）發生火警，其股價受壓，一度重挫超過

５％，收市跌幅收窄至１﹒９％。同為ＣＣＬ類股的聯茂及騰輝電子－ＫＹ分別下跌０﹒１％及

１﹒２％，台燿則升４﹒４％。特殊應用積體電路（ＡＳＩＣ）與矽智財（ＩＰ）股獲資金追捧

，創意升３﹒４％，世芯－ＫＹ升３％，智原、Ｍ３１及晶心科均升１﹒３％至３﹒６％。生物

科技股回勇，鈺緯及奈米醫材漲停，大學光、佰研、中天、健亞、喬山、台耀及雃博均升

１﹒４％至６﹒３％。

美國上周四（１２日）公布２０２２年１２月消費者物價指數（ＣＰＩ）按年增６﹒５％，

低於前值的７﹒１％，符合市場預期，加上美聯儲近期表示強化市場，將進一步放緩加息，台股

跟隨美股上揚，惟臨近新年假期，明日為虎年最後一個交易日，料成交淡靜，建議待大市回調時

，採取分注入市策略。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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