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即市新聞

16/01/2023 09:45

《窩輪豪情－梁業豪》暫時只宜即市小注炒賣

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、金融
業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股份現為匯控
（００００５）、中海油（００８８３）與中國移動（００９４１），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證短線圖利時應參考的股份，則宜首選
九龍倉（００００４）、招商局港口（００１４４）與美團（０３６９０）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、電訊業與醫療保健業。此外，恒
生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控、中海油與中國移動，可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入其相關認沽權證或熊證超短線圖利時應
參考的股份，則宜首選招商局港口、九龍倉與美團。
　　今天（１６日）港股的表現甚具關鍵，會決定本月底前大市的整體走向。不過，由於農曆年
假期將至，好淡雙方爭持的程度料會減弱，令大市欠缺方向性。此外，內地股市與港股假期休市
期間，歐美股市將繼續交易，令前者於假後復市時容易呈現單邊市。有見及此，指數牛熊證?機
者暫時只宜即市小注炒賣，不宜持貨過市。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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