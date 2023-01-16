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16/01/2023 08:51

【虛幣世界】比特幣重返二萬美元大關，分析師看法中立

　　《經濟通通訊社１６日專訊》比特幣自ＦＴＸ崩盤以來，首次重返２００００美元大關，在
今年頭兩周內上漲了２０％以上；　儘管如此，對比起２０２１年１１月突破６５０００　美元
歷史高位，比特幣仍接近殘酷熊市的低端。外匯交易商Ｏａｎｄａ的高級市場分析師Ｃｒａｉｇ
　Ｅｒｌａｍ表示，２００００　美元曾經被認為是令人不安的低點，但現在可能代表著復甦的
跡象。
　　Ｅｒｌａｍ認為，樂觀情緒因兩年半以來首次月度通脹下降以及標題和核心數據的年度進一
步急劇下降而加劇。而市場分析公司ＤａｔａＴｒｅｋ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ的聯合創始人尼古拉
斯．科拉斯（Ｎｉｃｈｏｌａｓ　Ｃｏｌａｓ）在一份報告中寫道，美聯儲的政策仍然很重要，
但其他問題，例如中國的重新開放、美國經濟和企業盈利增長的步伐以及正的實際利率將爭奪投
資者的注意力。
　　《經濟通》數據顯示，比特幣現報１８７３５﹒４４元（美元．下同），跌０﹒５９％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１４０４﹒５８元，跌０﹒８０％；艾達幣報
０﹒３２５５元，跌１﹒１５％；瑞波幣報０﹒３７２１元，跌０﹒７２％。（ｕｌ）
　
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