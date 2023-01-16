《談國論企－黎偉成》中國力拆美帝意識形態劣戰

《談國論企》中國在過去幾年受到美國在政治外交、經濟貿易、科技設備、企業人員以至主

權內政等方面，幾乎全方位的狙擊、打壓，都能夠基本一一應對、化解、反擊。但美國最近一段

期間居然很不甘心地推出所謂「不同意識形態」的「新招數」，聯同其少數盟友欲對華開闢新戰

場，甚至連抗疫控疫也把中國「妖魔化」，反華由實轉虛，足見美帝的絕對虛弱性劣骨。中國當

然可以拆解，繼續團結大多數國家共建多元共贏新世界。



＊可嚴打美帝已到意識形態虛弱無能慘況＊



即使中國面對美國拉攏其盟友的圍堵、封殺行為和「招式」，無疑層出不窮，唯是所出「招

數」素質愈來愈卑劣，最新的有（一）所謂「不同意識形態」新招，充分暴露美國佬反華已屬技

窮之黔驢，因其多年的強逼技術轉讓等單方指控至今已被中國技術超於美的現實不攻自破。以虛

之所謂「意識形態」作專項攻擊，又有如失蹄之劣馬，特別是（Ｉ）中國國家衛生健康委於

２０２２年１２月２６日宣布把沿用約３年的「新型冠狀病毒肺炎」正名為「新型冠狀病毒感染

」，並於２０２３年１月８日開始以保健康、防重症為主調的全面優化境內的防控疫情措施，放

寬對外通關，而南韓及日本居然馬上對往訪的中國包括港澳在內的旅客，單方採取帶有侮辱性的

「特殊」措施，顯然要支持美國佬的對華的「不同意識形態」劣策，結果中國迅作反制，更與世

界衛生組織ＷＨＯ加強密切聯繫和溝通，獲世衛的認許，可真是枉作小人也。

還有（ＩＩ）日本首相岸田文雄於２０２３年１月上旬走訪美國等七國集團Ｇ７中的５國，

居然揚言要對「不同意識形態」的中國找出聯合對抗之道，所得是虛擬的「成果」。特別是美國

總統拜登這個我早已冠之「陰毒王」，基本是口頭鼓勵，對日方無實質的承諾，此因日本政客和

政棍的對外的殘酷侵略性歷有已有此然。君不見，日寇對華於１９３８至１９４５年的８年搶光

、殺光、燒光之「三光」，和於第二次世界大戰末段對美國發動的偷襲珍珠島事件，今年更擬與

英各派駐軍？「出雲號」之改裝，是軍國主義的復闢！

要指出，「陰毒王」拜登（ＩＩＩ）對華所搞的「不同意識形態」新策，由「實質」之圍堵

打壓中國，到「虛」之劣態，今後所出之策，肯定是言之無物、雜亂無章，不攻自破。但中國仍

得慎而重之化解美帝虛弱之招。

至於（二）美國國務卿布林肯近一兩年居然要中國按照「國際標準」的作出「負責任」行為

，更是連賊都不如：（１）何謂布林肯口中「國際標準」？此一「標準」，只是美國所訂而其盟

友苟同者，並非聯合國所定的國際認同和接受的標準，更非國際公約、條約等標準，少數國家之

小眾所定出來的「國際標準」，為什麼要國際大眾依從。

尤其是（２）中國對美國年前單邊作出的鋼鐵、鋁等加徵關稅惡法，向世界貿易組織ＷＴＯ

提出的訴訟取得勝利，美國佬居然表示不會接受ＷＴＯ的裁決，便可以充分暴露出美國的霸權單

邊主義窮凶極惡。誰要遵從美國所訂的「國際標準」？



＊明目支持俄朝努力團結世界大多數國家＊



正正因為（三）美國佬由「實」轉「虛」的作對華最新狙擊、圍堵劣策，反映出其日趨虛弱

，和對中國的日益強大感到膽怯，故中國更應繼續（ｉ）以自我更新、自我創新的精神，進一步

「做好自己的事情」，強化經濟、科技的發展和爭取更良佳的成果，特別是把科技的研發和效益

，應用於民生和經濟，予人民以愈來愈高度的幸福感，是為完完全全化解、反制甚至痛擊美國佬

反華反共的重要武器。

和（ｉｉ）加大力量團結國際可以團結的力量，多元化的互惠互利合作，創造共享富裕的世

界大同，甚至團結美國的盟友，使世界更美好。澳洲已經伸出友誼之手，希望與中國加強經貿合

作，而這當然是在雙方政治關係有幾乎徹底改善底下的革新。

更重要的是（四）中國必須進一步提升與俄羅斯、朝鮮等有共同意識形態國家的關係和合作

。特別是俄羅斯，「陰毒王」拜登推手「北約」東移和搞出的烏克蘭亂局，就是要先滅俄國而再

擬殺中國，是為要複製「列強」當年對中國的「八國聯軍」對俄甚至滅俄，之後就對中國「八國

聯軍」。中國要聯俄、朝等，是理所必然之事，現下所要做的是要做到最好，不為美帝有機可乘

。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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