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即市新聞

16/01/2023 09:33

《異動股》綠葉製藥升１２％，精神分裂症新藥獲美國批准上市

　　《經濟通通訊社１６日專訊》綠葉製藥（０２１８６）現價升１１﹒９８％，報４﹒５８元
，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅２２﹒７９％。該股成交約９２０萬股，涉資４２２７
萬元。
　　綠葉製藥公布，Ｒｙｋｉｎｄｏ（利培酮緩釋微球注射制劑，亦稱為ＬＹ０３００４」）已
獲美國食品藥品監督管理局上市批准，用於治療精神分裂症成人患者、以及作為單藥或作為鋰鹽
或丙戊酸鹽的輔助療法用於雙相障礙Ｉ型成人患者的維持治療。
　　該集團指，Ｒｙｋｉｎｄｏ是首個根據聯邦食品、藥品和化妝品法案５０５（ｂ）（２）條
款獲得該局批准上市的由中國大陸製藥公司開發的複雜製劑產品。除美國市場外，
Ｒｙｋｉｎｄｏ於２０２１年在中國獲批上市，也正在歐洲開發Ｒｙｋｉｎｄｏ，並計劃將其推
廣至全球市場。
　　現時，恒生指數報２１８３２，升９３點或升０﹒４３％，主板成交６９﹒０９億元。國企
指數報７４２３，升３２點或升０﹒４４％。恒生科技指數報４５７７，升２２點或升
０﹒４９％。
　　即月期指新報２１８６２，升８０點，高水３０點。即月國指期貨報７４３４，升２３點，
高水１０點。即月科指期貨新報４５８５，升１２點，高水２９點。
　　上證綜合指數報３２０２，升７點或升０﹒２３％，成交８８﹒５５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６３１，升２９點或升０﹒２５％，成交１５３﹒７５億元人民幣。
（ｈｃ）

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