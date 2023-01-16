  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/01/2023 17:28

《欣勢利導－陳欣》美元持續走弱，日圓大舉反擊

　　《欣勢利導》美國１月初公布的非農數據雖表現強勁，但其中薪資增長有所放緩；上周公布
的ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ跌穿５０盛衰線；而最新１２月ＣＰＩ同比也只上升６﹒５％，較１１
月大幅回落。１月公布的重要數據顯示美國經濟有降溫跡象，而通脹也基本確認觸頂。美元因數
據引發利淡預期繼續下跌，１０３支持亦已跌穿。日圓借美元疲弱而延續回升趨勢，一舉突破
１３０重要關口。除美元匯價走軟外，美債孳息持續於４個月低位徘徊，而早前日本央行擴大債
息上下限區間，等同變相加息並進一步縮窄了美日國債孳息的預期，成為日圓走強的基石。雖然
日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的口風不變，但通脹上揚外加薪資上漲的預期，令市場堅信日本央
行可能在短期內調整孳息曲?控制政策，為未來政策轉向鋪路。
　　因美日兩國貨幣政策的預期有所轉變，料日圓將保持相對強勢。技術上，美元兌日圓跌２０
天?，１３０成為最新阻力，短?或挑戰１２８位置；若匯價進入整理，預計區間維持１２８－
１３０窄幅波動。《資深外匯分析師　陳欣》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事16/01/2023
《神州經脈》70城樓價連跌八月　外資買入兩月多　滬指返三千二
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】2023年資產配置+投資「反人性」建議
人氣文章財經熱話16/01/2023
中國電力料受惠加快轉型虧轉盈　獲券商看好比潤電更值博？
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】內房股債齊升　不意味行業挑戰已結束
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】恒指下站兩萬三　科網股谷底翻倍
人氣文章財經熱話16/01/2023
南航東航擬自美退市國航同受壓　大行對復甦看法分歧應如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金