《欣勢利導－陳欣》美元持續走弱，日圓大舉反擊

《欣勢利導》美國１月初公布的非農數據雖表現強勁，但其中薪資增長有所放緩；上周公布

的ＩＳＭ非製造業ＰＭＩ跌穿５０盛衰線；而最新１２月ＣＰＩ同比也只上升６﹒５％，較１１

月大幅回落。１月公布的重要數據顯示美國經濟有降溫跡象，而通脹也基本確認觸頂。美元因數

據引發利淡預期繼續下跌，１０３支持亦已跌穿。日圓借美元疲弱而延續回升趨勢，一舉突破

１３０重要關口。除美元匯價走軟外，美債孳息持續於４個月低位徘徊，而早前日本央行擴大債

息上下限區間，等同變相加息並進一步縮窄了美日國債孳息的預期，成為日圓走強的基石。雖然

日本央行堅持超寬鬆貨幣政策的口風不變，但通脹上揚外加薪資上漲的預期，令市場堅信日本央

行可能在短期內調整孳息曲?控制政策，為未來政策轉向鋪路。

因美日兩國貨幣政策的預期有所轉變，料日圓將保持相對強勢。技術上，美元兌日圓跌２０

天?，１３０成為最新阻力，短?或挑戰１２８位置；若匯價進入整理，預計區間維持１２８－

１３０窄幅波動。《資深外匯分析師 陳欣》



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