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16/01/2023 12:08

《午市前瞻》大戶基金撐市恒指勢見２２５００，招行牛熊線有支持

　　《經濟通通訊社１６日專訊》恒生指數半日收報２１８９８，升１５９點或０﹒７３％，主
板成交７５０﹒５９億元。恒生中國企業指數報７４１５，升２４點或０﹒３３％。恒生科技指
數報４５６０，升６點或０﹒１４％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及騰訊控股
（００７００）；美團收報１６６﹒５元，跌４﹒７元或２﹒７５％，成交４６﹒５億元；阿里
巴巴－ＳＷ收報１１３﹒８元，升１﹒１元或０﹒９８％，成交３４億元；騰訊控股收報
３７４﹒６元，升３﹒２元或０﹒８６％，成交３２﹒２４億元。國指三大成交股份依次為美團
、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。
　
＊張智威：基金部署後難沽貨＊
　
　　恒指升破兩萬一後反覆向上，勢向２２５００大關進發。信誠證券聯席董事張智威向《經濟
通通訊社》表示，近期大市強勢，因不少基金大戶已做好部署，持貨後不會隨便沽貨，令恒指即
使升勢緩慢亦不會轉跌。他指，不少基金初步目標為２２５００，有部分更看上至２４０００至
２５０００，故本周突破２２０００的機會很大。
　
＊料招行企穩牛熊線＊
　
　　招商銀行（０３９６８）公布業績快報，２０２２年歸屬於該行股東的淨利潤
１３８０﹒１２億元人民幣，按年增１５﹒０８％，每股基本盈利５﹒２６元；股價上午一度突
破５０元水平，但即有明顯阻力拖累回落。張智威指招行由去年１１月２５元水平至今已升約一
倍，預計有調整壓力，短期有空間再挑戰去年６月高位５１﹒２元，上升空間不多。但他看好股
價能守住２５０天線４６﹒２元，因內房近期債務壓力紓緩，資金鏈帶動內銀股有望向好。
　　近期匯控（００００５）升勢極強，連續多日裂口向上，１月以來已升超過一成半。張智威
指匯控出售加拿大業務後流動性增加，市場憧憬回購及派息情況改善故不斷追入匯控，初步目標
先看２０２２年高位５７﹒４元。（ｈｃ）

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