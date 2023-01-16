《娥姐錦囊－張賽娥》流標足見發展商審慎，難望財爺今年派錢

《娥姐錦囊》地政總署上周宣布，本港今年首幅截標住宅官地（赤柱環角道的豪宅地皮）流

標，理由是發展商出價未達政府底價，而市建局日前截標的觀塘裕民坊商業項目地皮，亦只收到

「一千零一份」標書，足見發展商審慎態度。鑑於樓市炒風已竭，港府當前宜「減辣」救亡，刺

激交投。現時政府賣地收人減少，加上其他收入受壓，估計下月公布的財政預案，未必再派錢，

即使再派錢，金額也不樂觀。

本港恢復通關，惟內地疫情大爆發，加上發展商仍有存貨未售罄，即使財力無問題，在投地

時仍較前審慎，去年多家內房企業相繼出事，也令香港發展商更為警惕，而且本港不少發展商在

內地也有業務，既然內地亦有平貨可執，發展商自然趨向觀望。

官地流標直接影響庫房收入。雖然港府財力仍然雄厚，但截至去年１１月底，本財政年度財

政赤字達２７０３億元，財政儲備剩下６８６８億元（約相當於政府１０個月開支），較

２０２０年初的１﹒２萬億元儲備「縮水」近半，在財政儲備受壓下，政府今年未必再派消費券

，即使再派亦不會派得多。

同時，內地部分地方政府亦面臨財政壓力，在核酸防疫開支上升之餘，經濟疲弱逼使政府減

費，而整體稅收亦下跌，估計待一段時間後，市場信心恢復，就業和消費好轉後，經濟才可望復

甦。雖然當局放寬三條紅線有助紓緩內房短暫壓力，但長線必須在市場需求回升後，內房才可見

起色。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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