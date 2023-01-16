《美元走勢－羅明立》不宜對美元過於悲觀

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １２８﹒１０ １２８﹒２０ １２７﹒２１

歐元╱美元 １﹒０８３９ １﹒０８７４ １﹒０８２１

英鎊╱美元 １﹒２２３５ １﹒２２８９ １﹒２２２１

美元╱瑞郎 ０﹒９２６３ ０﹒９２７０ ０﹒９２１９

美元╱港元 ７﹒８０９３ ７﹒８１０８ ７﹒８０５６

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《美元走勢》美國１月密歇根大學消費者信心指數由５９﹒７回升至６４﹒６，美匯指數繼

續偏軟，曾經失守１０２。美國消費物價指數連續６個月下跌，由高峰時的８﹒８％回落超過２

個百份點，市場進一步預期聯儲局會放慢加息步伐，消息令美元受壓，跌至２０２２年６月初的

水平。

近期的通脹數據確實能夠讓聯儲局制定貨幣政策時有更多的彈性，在２月初的會議加息

０﹒２５％似乎愈來愈合理。不過有大行就提醒，對抗通脹之戰仍未結束，現在宣布勝利對聯儲

局來說還是過早，利率仍然將有上調的空間，亦不要期望今年會開始降息。就業市場的韌性將很

大程度決定美國經濟是否可避開衰退，亦是影響通脹會否繼續回落的關鍵。美匯指數近期的調整

已將由２０２１年中展開的升幅抹去一半，其它主要經濟體的通脹情況亦會跟美國類似，央行的

貨幣政策亦會隨之而調整，因此，不宜對美元過於悲觀。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０８８０ １﹒０７００ １﹒０９５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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