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即市新聞

16/01/2023 17:20

《美元走勢－羅明立》不宜對美元過於悲觀

　　　　　　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　　貨幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２８﹒１０　１２８﹒２０　１２７﹒２１
　　歐元╱美元　１﹒０８３９　１﹒０８７４　１﹒０８２１
　　英鎊╱美元　１﹒２２３５　１﹒２２８９　１﹒２２２１
　　美元╱瑞郎　０﹒９２６３　０﹒９２７０　０﹒９２１９
　　美元╱港元　７﹒８０９３　７﹒８１０８　７﹒８０５６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》美國１月密歇根大學消費者信心指數由５９﹒７回升至６４﹒６，美匯指數繼
續偏軟，曾經失守１０２。美國消費物價指數連續６個月下跌，由高峰時的８﹒８％回落超過２
個百份點，市場進一步預期聯儲局會放慢加息步伐，消息令美元受壓，跌至２０２２年６月初的
水平。
　　近期的通脹數據確實能夠讓聯儲局制定貨幣政策時有更多的彈性，在２月初的會議加息
０﹒２５％似乎愈來愈合理。不過有大行就提醒，對抗通脹之戰仍未結束，現在宣布勝利對聯儲
局來說還是過早，利率仍然將有上調的空間，亦不要期望今年會開始降息。就業市場的韌性將很
大程度決定美國經濟是否可避開衰退，亦是影響通脹會否繼續回落的關鍵。美匯指數近期的調整
已將由２０２１年中展開的升幅抹去一半，其它主要經濟體的通脹情況亦會跟美國類似，央行的
貨幣政策亦會隨之而調整，因此，不宜對美元過於悲觀。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０８８０　１﹒０７００　１﹒０９５０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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