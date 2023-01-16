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即市新聞

16/01/2023 19:05

港交所委任陳翊庭為聯席營運總監，伍潔鏇升任上市主管

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港交所（００３８８）宣布，委任陳翊庭為聯席營運總監，伍
潔鏇為上市主管。
　　陳翊庭將與姚嘉仁共同擔任聯席營運總監，負責港交所業務的所有營運事宜，並向集團行政
總裁歐冠昇匯報。陳翊庭直接領導的部門包括首席中國經濟學家辦公室、企業傳訊、集團戰略、
人力資源、內地業務發展和ＬＭＥ　Ｃｌｅａｒ。
　　姚嘉仁將擔任聯席營運總監兼股本證券業務主管，繼續負責香港交易所旗下現貨和衍生產品
的交易、結算以及存管業務的運作。他也會繼續擔任聯交所及期交所的行政總裁。陳翊庭及姚嘉
仁擔任聯席營運總監的委任已獲證券及期貨事務監察委員會批准。
　　港交所行政總裁歐冠昇表示，在建設面向未來的領先市場的過程中，需要全力推動各項戰略
部署，建構強大、專注且以客戶為中心的組織，發揮好香港交易所團隊的人才優勢。為此，做出
了這些重要的管理層調整。
　　作為管理層調整的一部分，蘇盈盈成為集團新興業務和貨幣及固定收益業務主管。除了負責
她目前領導的固定收益和貨幣市場、數據、數碼資產和碳市場╱ＥＳＧ市場團隊外，她還將負責
領導市場政策和發展團隊。此外，集團大宗商品業務主管兼倫敦金屬交易所行政總裁張柏廉將負
責香港交易所的所有大宗商品業務，包括前海聯合交易中心和全球大宗商品產品開發。（ｂｉ）

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