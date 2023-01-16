【夜期時段】即月期指最新報２１７１３點，跌１６點，低水３４點

《經濟通通訊社１６日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１７２３點，跌６點，低水２４

點，最新報２１７１３點，跌１６點，低水３４點，合約成交６６９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３４０點，跌１１點，低水１０點，最新報７３５１點，

無升跌，高水１點，合約成交４２３張。

