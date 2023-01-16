【內房困局】外電：碧桂園匯款償付周二到期的美元債券

《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》引述消息人士表示，碧桂園（０２００７）匯款償
付周二到期的４﹒７５％美元債券，未償還本金總額為３﹒９１６億美元。
消息人士指，碧桂園已為上半年的離岸票據支付準備了足夠的資金。（ｃｌ）
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