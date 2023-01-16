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16/01/2023 19:19

《再戰明天》日本央行一連兩日議息，中國公布第四季ＧＤＰ等數據

　　《經濟通通訊社１６日專訊》日本央行一連兩日議息，及中國公布第四季ＧＤＰ等數據，料
為周二（１７日）市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，日本央行一連兩日召開貨幣政策會議，歐洲央行副總裁德金多斯出
席歐洲經濟暨財政事務理事會（ＥＣＯＦＩＮ）會議。周二本港時間３：３０ｐｍ，歐洲央行管
委森特諾講話。４：００ｐｍ，歐洲央行委員Ｅｄｏｕａｒｄ　Ｆｅｒｎａｎｄｅｚ－
Ｂｏｌｌｏ參加圓桌討論。晚上９：００ｐｍ，世界貿易組織（ＷＴＯ）總幹事奧孔喬－伊韋阿
拉和德國經濟部長哈貝克在達沃斯論壇討論貿易和增長問題。１０：００ｐｍ，國際貨幣基金組
織（ＩＭＦ）第一副總裁戈皮納特和德國財政部長林德納出席達沃斯論壇「控制生活成本危機」
的討論。
　
＊英國公布失業率，美國公布紐約聯儲製造業指數＊
　
　　數據方面，周二本港時間１０：００ａｍ，中國公布第四季國內（區內）生產總值，年率升
幅料由３﹒９％收窄至１﹒６％；第四季國內生產總值經季節調整季率料由３﹒９％逆轉至下滑
１﹒１％，年初至今年率升幅料由３％收窄至２﹒７％；１２月工業生產年率升幅料由２﹒２％
收窄至０﹒２％，年初至今年率升幅料由３﹒８％收窄至３﹒７％；１２月零售銷售年率跌幅料
由５﹒９％擴大至９％，年初至今年率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒８％；１２月失業率料由
５﹒７％升上５﹒８％。本港時間３：００ｐｍ，英國公布１２月失業率。同一時間，德國公布
１２月消費者物價指數，月率跌幅料由０﹒５％擴大至０﹒８％，年率升幅料由１０％收窄至
８﹒６％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，料由負
１１﹒２收窄至負８﹒６。
　　在本港，明日公布業績的公司有：新東方在綫（０１７９７）、新東方（０９９０１）等。
（ｗａ）

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