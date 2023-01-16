【企業盈喜】中國建築興業（００８３０）料全年純利增至少４０％

《經濟通通訊社１６日專訊》中國建築興業（００８３０）發盈喜，預計２０２２年全年股
東應佔溢利將會較按年增加不少於４０％。２０２１年同期股東應佔溢利２﹒９２億元。
公司稱，溢利增加主因相比２０２１年，幕牆工程業務的營業額和溢利提升。（ｒｈ）
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