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16/01/2023 12:03

匯豐：恒指年底見２２８１０點，上調港今年ＧＤＰ預測至３﹒８％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》匯豐環球研究大中華區首席經濟師劉晶表示，中國重新開放將
有助亞洲區內的經濟增長，儘管現時中國的疫情仍在爆發，但相關的過渡期較預期中快，料中國
經濟活動將在今年第二季經濟活動強烈反彈，帶動經濟增長，亦非常看好今年的中國消費前景，
尤其是因為宏觀前景有所改善，但隨著經濟復甦，中國或面臨通貨再膨脹的壓力，預計全年
ＣＰＩ會達到２﹒５％，今年第四季或超過３％，但強調預期其通脹壓力將非常有限。
　
＊上調今年本港ＧＤＰ增長至３﹒８％＊
　
　　對於內房，她提及，內地政府出台了一系列措施政策作支持，留意到愈來愈多的內地城市，
包括部分實力強勁的二線城市，開始進一步放寬相關的要求，認為現時房地產市場具再次回暖的
早期跡象，另外政策支持或能帶來溫和反彈，預期該板塊可能會反彈約３％，而房地產投資今年
也可能出現低個位數反彈。
　　她指出，隨著中國重新開放的進程加快，該行上調香港今年ＧＤＰ增長預測至３﹒８％，內
地旅客將能帶動香港的旅遊業以及零售等行業，認為香港將直接並在很大程度上受益於中國的重
新開放。
　
＊港股年底目標２２８１０點，看好內地科網股＊
　
　　對於港股市場，匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Ｈｅｒａｌｄ　ｖａｎ　ｄｅｒ　
Ｌｉｎｄｅ）表示，該行看好增長行業，即是在香港上市內地科網股，儘管現時監管方面仍是風
險之一，但認為該行業未來面臨的監管因素會較少，又指市場對該行業的關注已經從監管轉向增
長，恒生指數今年底目標為２２８１０點，而恒生中國企業指數今年底目標為７８３０點。
　　對於亞洲經濟展望，滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民
（Ｆｒｅｄｅｒｉｃ　Ｎｅｕｍａｎｎ）表示，展望兔年，各地區經濟增長仍存在下行壓力，料
第一季度中國經濟將出現衰退，或者至少出現收縮，留意該地區其他經濟體的經濟增長持續放緩
。（ｂｎ）

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