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16/01/2023 17:26

【企業盈喜】京東方精電（７１０）料去年純利增長７０％至９０％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》京東方精電（００７１０）發盈喜，預期２０２２年度純利較
截至２０２１年同期約３﹒２７８億元錄得７０％至９０％之間之大幅增長。
　　集團解釋，純利大幅增加主要由於公司加強營銷力度和市場需求旺盛而增加薄膜電晶體
（ＴＦＴ）和先進的顯示模組解決方案的銷售；公司的成本控制措施；及透過因銷售增加達成的
規模經濟效益而增加淨溢利率。（ａｃ）

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